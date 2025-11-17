11月11日、秋田市の民家で犬小屋を引きずる熊が目撃された。そこで飼っていた犬はいなくなっていたという。12日未明には宮城県内で走行中の乗用車と熊の衝突事故も起きた。連日報道されている日本全国での熊の出没事件や襲撃事件。すでに多数の犠牲者が出ており、その数は過去最悪レベルとなっている。

凶暴な熊を前にして人間はあまりにも無力な存在だが、大切な命を守るためにできることもあるかもしれない────。

それを知るには、過去の熊による人身被害の実例を学ぶことも重要だ。さまざまな熊被害をまとめた別冊宝島編集部編『アーバン熊の脅威』から、昭和から平成に発生した3つの恐ろしい熊襲撃事件を紹介する。（一部抜粋して再構成）

9人の登山グループに猛スピードで追いつき襲撃

【大雪山食害事件】

発生年月日：1949年7月30日

発生場所：北海道大雪山旭岳

犠牲者数：死者1名

熊種：ヒグマ

北海道の中央部に広がる大雪山とはひとつの山の名称ではなく、標高2000メートル以上の山が20以上も連なる山岳地帯を総称したものである。その最高峰となる旭岳で登山をしていた若者が、ヒグマに襲われる事件が発生した。

1949年7月、旭岳の登頂を目指す9人グループが、どれほどの計画を立てていたかは定かでないが、その全員がほとんど無装備の軽装だったという。

それもあってかグループのうち4人は疲労のために途中で引き返すことになった。4人が下山途中の展望台で休息をとろうとしたところ、山道を一頭のヒグマが上ってきた。

4人は大声を上げて威嚇したが、熊は興奮して立ち上がり、唸り声を発しながらさらに向かってきた。4人はいっせいに森へ逃げ込もうとしたが、熊は全速力で追いついて一人に襲いかかった。苦悶するうめき声がしばらく続いたが、他の3人は何もできずに息を潜めて熊が去るのを待つだけだった。

その後、登頂を果たした仲間の5人が下山してきたところに合流し、事情を話してみんなで岩場に身を潜めつつ夜を明かした。翌朝に8人が下山すると、被害男性の捜索隊が編成された。

熊が出現した展望台の下で、男性の頭と脚が見つかり、近くの雪渓では胴体も発見された。いずれも熊に喰い尽くされ、骨がむき出しになっていた。

遺体近くの草むらで男性を襲ったと思しき熊が発見されたが、撃ち損じて取り逃してしまう。そのまま熊は行方知れずとなったが、翌年5月下旬に現場から10キロほど離れたところで捕殺された推定年齢14〜15歳の雄の成獣が、毛色や体格、撃ち損じた際の銃創などから同じ個体と断定された。

この事件以外にも、大雪山系ではたびたび熊の目撃情報が報告されるが、登山者が熊に襲われて死亡したのはこの件が唯一だという。

ただし、これまでに大雪山系では多くの人々が行方不明になっている。その者たちが熊の被害に遭って亡くなった可能性は決してゼロではないだろう。

一撃で猟師の命を奪ったのちに、熊も銃創による出血で死亡

【熊撃ち猟師ヒグマ相討ち事件】

発生年月日：1974年11月11日

発生場所：北海道斜里町

犠牲者数：死者1名

熊種：ヒグマ

1974年11月11日の朝、一人の猟師が「ヒグマを撃ちに山へ入る」と家族に伝え、斜里町郊外を流れる幾品川沿いの森林地帯へ向かった。起伏が激しく笹の生い茂ったロケーションは熊の棲みかに最適で、この辺りでは同年の秋頃から熊の目撃が頻発していた。熊は周辺のジャガイモ畑などを荒らし回っていて、猟師は以前からその駆除を依頼されていたという。前夜には雪が降っていて、足跡を追いかけるには絶好のコンディションだった。

だが、その日、猟師が帰ってくることはなく、翌日には家族が捜索願いを出した。だが、さらに翌日、猟師は遺体となって発見されることになる。それと同時に加害したと思しき熊も、猟師の遺体から40メートルほど離れたところで仰向けになって死んでいた。

現場検証の結果から、次のようなことがあったと考えられた。

まず熊を発見した猟師が猟銃を一発撃ったが、完全には急所を捉えられなかったようで、熊は逃げ出した。猟師はこれを追跡したが、熊が茂みの中に隠れているのを見逃して、その前を通り過ぎていった。これを見た熊は猟師の後ろから襲いかかった。この一撃で猟師を倒した熊だったが、銃撃による出血は続いていて、これが肺などに溜まって呼吸ができなくなって絶命した──。

双方相討ちの結末となったわけである。猟師が熊にやられてしまうことは、決して珍しい話ではない。1971年11月には北海道滝上町の酪農家からの依頼を受けて出動した猟師歴40年を超えるベテランが、熊の不意打ちに遭って殺されている。

雑木林に逃げ込んだ熊を追いかけて薄暗がりの中を進んだベテラン猟師だったが、経験むなしく熊の反撃を受けてしまった。残された銃の安全装置が外されていなかったことから、よほどの不意打ちだったことがうかがえる。遺体は土や笹の葉に覆われていて、食害の痕跡が見られたという。

遺体を回収する人間を「餌を奪う敵」とみなし襲う熊

【トンガリ川釣り人襲撃事件】

発生年月日：1999年5月8日

発生場所：北海道木古内町

犠牲者数：死者1名、重傷者2名

熊種：ヒグマ

1999年5月8日、一人で渓流釣りに出かけた男性が夜になっても帰ってこなかったため、家人からの捜索願が出された。北海道警が付近を捜索したところ、顔や首、腕や胸のあたりまでを喰われた状態で男性は発見された。

遺体は木古内川の支流であるトンガリ川の岸辺の大きな岩の陰に隠すようにして置かれていた。のちの検死で死因は外傷性ショック死とされた。遺体の足先は水深10センチほどの流水に浸かって真っ白く変色していたという。

近くには深さ1メートルほどの窪地があり、熊はそこに身を潜めながら遺体＝餌の様子を見張っていたものと思われる。

被害者は、靴とズボンが一体となったゴム製の防水ズボンを穿いていたが、その両脚の靴の部分は引きちぎられ、着衣は全体的に頭の方向へめくれ上がっていた。このことから熊は男性を襲って殺したあと、"エサの保存場所"まで足をくわえて引きずってきたのだと考えられた。

猟友会員らが被害男性の遺体の収容をしようとしたところ、川の向こう岸のやぶから熊が現れて、「餌を盗むな！」とでも言わんばかりに真っ直ぐ川の中を突進してきた。猟友会員らが発砲すると一度は林に逃げ込んだが、その後に射殺された。

なお同日、男性の遺体が発見される前、この付近で女性2人が同じ個体と思われる熊に襲われていた。

トンガリ沢林道を巡視していた警察車両が、女性2人の運転する軽トラックを見つけて事情を聞くと山菜採りに入山したところを襲撃されたのだという。

被害男性の遺体があることを知らずに近寄ったことで、熊が女性たちを「餌を奪いにくる敵」と認識し、攻撃したのだった。2人は熊避けの鈴を鳴らしながら山中を歩いていたというが、それもおかまいなしだった。

女性たちはそれぞれ頭や首に咬みつかれ重傷を負ったが、持っていた杖を振り回すなどして命からがら逃げ出したという。

男性が「餌として食べるため」に襲われたのに対し、女性たちは「餌から追い払うため」に襲われた。その違いが命運を分けたのかもしれない。

とはいえ女性の一人は後頭部の皮膚を髪ごと引きちぎられていて、後日に皮膚の移植手術を受けたほどの大ケガだったという。

取材・文／早川満