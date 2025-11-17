１６日のＴＢＳ「サンデージャポン」には、乃木坂４６のメンバーで東京藝術大学に在学中の池田瑛紗（いけだ・てれさ）がゲスト出演した。

乃木坂好きの細野敦弁護士は「デレデレ、アゲアゲですね。乃木坂の中で“福神”という立場ですから。ビジュアルがすごい。てれさぱんだ発見！」と敬礼。いきなりの愛称「てれさぱんだ」ぶっこみにスタジオは爆笑だった。

小泉進次郎大臣が背広姿でカップのカレーラーメンを食べている映像について、池田は「白シャツにカレーの組み合わせなんか、乃木坂でやったらマネージャーさんや衣装さんが飛んできちゃいますよ〜」とアイドルらしく発言。終始、さまざまな角度で見切れまくり、圧倒的なアイドル感にネットは騒然だった。

Ｘでは「ワイプに池田瑛紗すごい気に入った。また出て欲しい。」「このタイミングで東京藝大で顔面最強アイドルの池田瑛紗をサンジャポに出せる運営がしごできな件」「今まで生きてきた日曜の朝の中で…こんな完成され過ぎたビジュアル…見たことない…」「今日の放送で池田瑛紗推しになりそうだ」「池田瑛紗が可愛すぎて番組の内容が全く入って来ないｗ」などの声が並んだ。