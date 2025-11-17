翼をつけて「くるりんジャンプ！」ドヤ顔の犬さん「飛んで…る…？」「天使やん」
「くるりんジャンプもできるよ！（どやぁ）」
こんなひと言とともに投稿されたのは、「くるりんジャンプ」するワンちゃんの動画。「X」で話題になりました。ふわふわの小さな身体にコウモリの翼のコスチュームをまとい、華麗にジャンプしています。
動画を投稿したのは「ポメラニアン てちメト」（@techipome）さん（以下、飼い主さん）。話題になったワンちゃんのお名まえは「てち」ちゃんといい、1歳になるポメラニアンの女の子です。てちちゃんは今月生後11ヶ月目になる、同じくポメラニアンの「メト」ちゃんとともに暮らしています。ちなみに…てちちゃんの話題になった投稿に続けて「妹は練習中だよ 大回りなのも可愛い」というひと言とともに、やはりコスチューム姿のメトちゃんが「くるりんジャンプ」にチャレンジする動画もリプライ欄に投稿されています。
記事執筆時点でなんと「10万件」もの「いいね」がついた、てちちゃんのあざやかな「くるりんジャンプ」姿を見た人たちから、その愛らしさを称える声が届いています。
「えっ、ちょっと… 飛んで…る…？？？」
「かわいい〜 くるりんジャンプとっても上手ですね とっても優雅」
「最後確かに「どや！」って言ってる」
「飛びながらクルクルしてる!? 芸達者ですね」
「天使やん 可愛い」
飼い主さんに撮影時のことをお聞きしました。
当日、たまたま見つけたコスチューム！
――このコスチュームを着せようと思ったきっかけは？
最近、飼い主宅が転居しました。転居後も片付けやその他の手続きが忙しく、その中で迎えたハロウィンでした。しばらくの間、愛犬達と楽しい事をする時間もなかなか取れていない状況だったのでハロウィンくらい楽しいことしたいなと思ったのがきっかけです。
コウモリの羽のコスチュームはハロウィン当日にたまたま入店したお店で見つけました。ハロウィンらしくて可愛いし、着ける時も愛犬の負担にならなそうな構造だったので衝動買いで姉妹分購入しました。
――とても上手に回っていますね！
てちのこの行動は普段からみられる行動です。子犬の頃からおやつの際にいくつかコマンドを出してからあげるようにしていました。教えたものの中にスピンというコマンドがあります。
上手に回ったらおやつをあげるようにしていたら、今はおやつを見るだけでも嬉しくて回るようになりました。何回かコマンドを出してスピンをしてもらうとおやつ欲しさに飛び跳ねながら回る時があります。今回の動画はその場面です。
「天使、バットワン、あつ森の着替えシーン、キラキラのエフェクト」
――愛犬の「くるりんジャンプ」姿が大きく拡散しました。
普段からみられる行動で、おやつをあげる時にコミュニケーションの一環としてやっていたのでこんなにたくさんの人から反響をいただけて驚いています。愛犬の可愛い仕草をたくさんの方に見ていただけてとても嬉しいです。みなさんの反応は全て見せていただきましたが、皆さん可愛いと言ってくださってどれも本当に嬉しかったです。
――印象に残ったコメントはありましたか。
印象的だったコメントは飼い主の中でこのてちは小悪魔設定だったのですが、みんな「これは天使、バットワン、あつ森の着替えシーン、キラキラのエフェクトが見えた」などいろいろ言ってくれてコメントを読むのがすごく楽しかったです。
お引っ越し後すぐのイベントだったけれど…
「転居後の片付けや掃除に追われながら迎えたハロウィンだったのでご馳走やケーキを用意したり、大それたことはできませんでした。でも、この子たちは大好物の焼き芋をいつもよりもちょっと多く食べて幸せなハロウィンだったんじゃないかと思います」と飼い主さんはふりかえり、さらに「来年はもうちょっと部屋の飾りを頑張ってみるとかご馳走を用意するとかして家族みんなで今年よりもさらに楽しいハロウィンを迎えたいなと思っています」と話しています。
