¡Ö¹¥¤¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¥É¥é¥Þ¤òºÆ¸½
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ç¼ç±é¤¹¤ëºÊÉ×ÌÚÁï(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤Èà¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¤´¤Ã¤³á¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¤´¤Ã¤³¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö#Á´ÎÏ¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¸åÇÚ¡×¡Ö#ÌÜ¹õÏ¡¡×¡Ö#¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ö#¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¡×¡Ö#silent¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£ºÊÉ×ÌÚ¤È¼Æºé¥³¥¦¼ç±é¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¡×(2004Ç¯)¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òºÆ¸½¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¥í¥±ÃÏ¤È¾ì½ê¤Ç¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤ÈÌÜ¹õ¤¬¼êÏÃ¤Ç²ñÏÃ¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃçÎÉ¤·Æ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤á²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥ºÝ¥¤¯¤ó¤ÈsilentÁÛ¤¯¤ó¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÀ¼É¬Í×¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¶»Ç®¡×¡Ö²¿¤³¤ÎÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¤Ï¡×¡Ö2¿Í¤Î¾Ð´éºÇ¹â¡×¡Ö·»Äï¤Îµº¤ì¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¤Èsilent¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¤ó¡×¡Ö½Ð°©¤¦¤Ù¤Æó¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥¨¥â¤Ã¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¡¼¤ó¡×¡Ö¤á¤á¤¬¼êÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Îµã¤±¤ë¡×¡Öº£¤â¼êÏÃ¤¬¤ª¾å¼ê¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ï¡¼µã¤±¤ë¡ª¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢²¹¸ÎÃÎ¿·¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¡Ö¹¥¤°¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤á¤á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ö¤¤á¤á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÌÜ¹õ¤Ï2022Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ösilent¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç18ºÐ¤Î»þ¤ËÆñÄ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º´ÁÒÁÛ¤ò±é¤¸¤Æ¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¤â¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¡×¤Ç¡¢Ä°³Ð¤ò¤Û¤È¤ó¤É¼º¤Ã¤¿¼Æºé±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤È¤Î¼êÏÃ¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£