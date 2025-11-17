◆明治神宮野球大会・高校の部 九州国際大付8―7花巻東（17日、神宮球場）

高校の部準決勝で、4年ぶり2度目出場の九州国際大付（九州）が花巻東（東北）に競り勝ち、初の決勝進出を決めた。英明（四国）を6―2で破った神戸国際大付（近畿）と19日の決勝で顔を合わせる。

◆高校の部の結果＆トーナメント表はこちら◆

高校の部で九州・沖縄勢の決勝進出は2017年大会の長崎・創成館以来。福岡県勢では2000年大会を制した東福岡以来25年ぶりの日本一を目指す。

九州国際大付は2点を追う3回に反撃。無死満塁から平間勇吏（2年）が押し出し死球を得て1点をかえすと、なおも無死満塁から吉田秀成（1年）が中堅へ同点犠飛を放った。2―2の4回1死一、三塁では柴原奈旺芙（2年）に二ゴロの併殺崩れ間に三走が生還して勝ち越した。一塁へヘッドスライディングでセーフとなった柴原の力走も光った。

再び2点を追う6回は1死一、二塁から渡邉流（2年）が適時二塁打。なおも1死二、三塁では柴原が2点三塁打を放ち逆転に成功した。相手の守備の乱れもあり、さらに1点を追加するなど、一挙4点を奪った。同点の7回は2死一、二塁から上岡煌（2年）の放った打球が相手遊撃の失策を誘い勝ち越した。

九州国際大付高の先発は1年生左腕の山口東吾。制球に苦しみながらも初回は無失点に封じたが、2回に連続死球から迎えたピンチで1点を失った。なおも2死一、二塁で2年生右腕の縄田峻が2番手でマウンドに上がり、失策も絡んだ2死満塁から押し出し四球で2点目を奪われたが、その後は踏ん張った。

その後は守備の乱れもあり6回に3点、7回に2点を奪われたが、4番手の背番号「1」右腕の渡邉流（2年）が力投した。

2000年以来の明治神宮大会・高校の部の優勝校

2000 東福岡（九州）

2001 報徳学園（近畿）

2002 中京（東海）

2003 愛工大名電（東海）

2004 柳ケ浦（九州）

2005 駒大苫小牧（北海道）

2006 高知（四国）

2007 常葉菊川（東海）

2008 慶応（関東）

2009 大垣日大（東海）

2010 日大三（東京）

2011 光星学院（東北）

2012 仙台育英（東北）

2013 沖縄尚学（九州）

2014 仙台育英（東北）

2015 高松商（四国）

2016 履正社（近畿）

2017 明徳義塾（四国）

2018 札幌大谷（北海道）

2019 中京大中京（東海）

2020 中 止

2021 大阪桐蔭（近畿）

2022 大阪桐蔭（近畿）

2023 星稜（北信越）

2024 横浜（関東）

2025 ？