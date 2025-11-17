¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê¡¡A¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¡Ö»à¤ÎÁÈ¡×¤Ë¡¡JÆâÄê3Áª¼êÍÊ¤¹¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï²ÆÅß2´§¤Ø2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Ê12·î28Æü³«Ëë¡¦¼óÅÔ·÷³ÆÃÏ¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ï2²óÀï¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Á°¶¶°é±Ñ¤ÎÆþ¤Ã¤¿A¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÏÁ´¹ñÁíÂÎ3°Ì¤Î¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡¢¹â¹»Ç¯ÂåºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¡Ö»à¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å½£¡¦²ÆìÀª¤Ç¤Ï¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¶¯¹ë¹»¤¬¤½¤í¤¦¡£ºòÇ¯4¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¤Ï½éÀï¤Î2²óÀï¤Ç½©ÅÄ¾¦¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎÇÆ¼Ô¤Ç¡¢J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÊ¡ÅçÏÂµ£¡¢J1Ä®ÅÄ¤ÎÆÁÂ¼ÉöÂç¡¢J2¤¤¤ï¤¤ÎÃæÌîÍÛÅÍ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â3Ç¯¡Ë¤ÈÍèµ¨¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÆâÄêÁª¼ê3¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ï2²óÀï¤«¤é¤È¤Ê¤ê¡¢Åì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£Á´¹ñÁíÂÎ½àÍ¥¾¡¤Ç¡¢J1²£ÉÍMÆþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å·Ä¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÏËÌ³¤¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤Î1²óÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤Î¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤ÏÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤ÈÅö¤¿¤ë¡£º´²ìÅì¤ÏÉÙ»³Âè°ì¡¢ÂçÊ¬Äáºê¤Ï»³·ÁÌÀÀµ¡¢Æü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê¡Ë¤Ï¶âÂô³Ø±¡ÂçÉÕ¡ÊÀÐÀî¡Ë¤È¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆáÇÆÀ¾¡Ê²Æì¡Ë¤ÏµÜ¾ë¸©ÂåÉ½¹»¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£