Ìó50Ç¯Á°¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡¡¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î¤Îº¸¼ê¤Î»È¤¤Êý¤¬¥À¥Õ¥êËÉ»ß¤ËºÇÅ¬¤À¤Ã¤¿¡ª
¥á¥¸¥ã¡¼6¾¡¤òµó¤²¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î¡£ÊÆ¹ñ»þÂå¤ËÅ°Äì¸¦µæ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥È¥ì¥Ó¥ÎÇî»Î¡¢°¤²ÏÅ°¤¬¡¢¥À¥Ã¥Õ¥¡¡¼Ê¡ÅÄÀµÇî¤µ¤ó¤òÄ¾ÀÜ»ØÆ³¡£¥È¥ì¥Ó¥ÎÎ®¤ÎÀµ³Î¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº¸¼ê¤ò¾¸¶þ¤µ¤»¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°½Ð¤¹¡ª¡¡50Ç¯Á°¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡ÚÊ¡ÅÄ¡Û¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¥À¥Õ¥ê¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬Çº¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ú°¤²Ï¡ÛÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï±¦¼ê¼çÂÎ¤Ç¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ê¼ó¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç±¦ÂÂÎ½Å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤¯¤¤ÂÇ¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÊ¡ÅÄ¡Û¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ú°¤²Ï¡Û¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º¸¼ê¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢º¸¼ê¤ò¥Ò¥éÂ¦¤ËÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÄã¤¯½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÚÊ¡ÅÄ¡Û¤³¤ó¤Ê¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡Ú°¤²Ï¡Û¤½¤ì¤È¡¢º¸ÏÓ¤ò³°Â¦¤Ë²ó¤¹Æ°¤¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥ó¥¹¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥í¥Õ¥È¤¬Î©¤Ä¤¿¤á¸ü¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯²¡¤·¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£º¸¼ê¤À¤±¤Ç¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢º¸¼ê¼ó¤¬¹ÃÂ¦¤ËÀÞ¤ì¤ë¤È¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÊ¡ÅÄ¡Û¤³¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÁáÂ®Îý½¬¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¢£¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î1939Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ½Ð¿È¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»6¾¡¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»29¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á´À¹´ü¤Î1970Ç¯Âå¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¤â6ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¢£°¤²Ï Å°¤¢¤¬¡¦¤È¤ª¤ë¡¿ 1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Æ£ËÜ²ÂÂ§¤ä±ö¸«¹¥µ±¤é¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤ò»ØÆ³¡£ÅìµþÅÔ¡¦°æ»³¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÅ¸³«Ãæ¡£ÊÆ¹ñÎ±³Ø»þÂå¤Ë¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÅ°Äì¸¦µæ¤·¤¿¡È¥È¥ì¥Ó¥ÎÇî»Î¡É¢£Ê¡ÅÄÀµÇî¤µ¤ó¤Õ¤¯¤À¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡¿ 1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥´¥ë¥ÕÎò¤Ï30Ç¯¤ÇÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤Ï95¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥À¥Õ¥ê¤¬¸½ºß¤ÎÇº¤ß¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤¬»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó50Ç¯Á°¤Î¥¹¥¤¥ó¥°!?¡¡¡ÖÀµ³Î¤Ê¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀ¸¤à¥Ò¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
