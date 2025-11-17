真紅のドレスでパーティーに出席した成田美寿々 完璧な大人女子も最後には「ヒールは疲れる」とつい本音をポロリ
成田美寿々が自身のインスタグラムを更新。「投稿ご無沙汰しておりましてすいません」とお詫びをすると、近況を報告した。
【写真】成田美寿々にだけ見せる？ 青木瀬令奈の優しい笑顔【本人のInstagramより】
「ここ数試合、親指痛のため棄権を繰り返しておりまして ご心配おかけしております(してねーか)」と自身に起こったケガについて明るく報告。今は来年度のツアー出場権をかけたQTトーナメントに向けて休養と治療に励んでいるとのこと。「間に合うかはわかりませんが QTでは指がもげても完走する予定ですので 応援よろしくお願いします」と固い決意を表明した。そして投稿ではブランドアンバサダーとして契約を結ぶスイスの高級腕時計「リシャール・ミル」のパーティーに出席した時の写真を公開した。1枚目は契約を結んだプロスポーツ選手たちの集合写真。左から成田、スノーボード選手としてソチ五輪で銀メダルを獲得した竹内智香、青木瀬令奈、レーシングドライバーで日本人としては初めて世界3大レース（F1モナコGP、インディ500、ル・マン24時間レース）に参戦した中野信治、宮里優作、青木のコーチも務める大西翔太だ。さらにパーティーには「超超超超〜一流プレイヤーのラファエル・ナダル選手もいらっしゃって 同じ空間にいるなんて信じられませんでした」とテニス界のスーパースターの登場に大興奮。ナダルを中心にした写真も公開した。今回は「フルオーダーした真紅のドレス」でパーティーに出席した成田。「みなさま、いかがでしょうか？ 我ながら大人女子に仕上がったと思います笑 感想お待ちしてます」と本人もすっかりお気に入りの様子だ。ヘアメイクやスタイリストにも感謝の言葉を綴ったが、最後にはハッシュタグを添えて「ヒールは疲れる」とつい本音をポロリ。そして「最後にかわいいおせれを皆様にプレゼント」と記すと、カメラに向かって優しく微笑む青木の写真を公開した。投稿を見たファンからは「赤いドレス とてもお似合いです」「指心配してますよ 早い回復を願っています」「QTで指ちぎれるのは困りますが全力で戦ってください」「最後の嫁の写真がミッスーにしか見せない笑顔で愛を感じる」などのコメントを寄せていた。
