「ただ『そうだね』って聞いてほしい」…っていつまで聞き続けるの？

仕事で疲れて帰ってきた夫の愚痴も大切な夫婦のコミュニケーションの一つ。でも、毎晩、毎晩、食卓を支配するほど続いたとしたら…？ 今回ご紹介するのは、妻を“愚痴の捌け口”としか見ていない夫と、その一方的な言葉のシャワーに心がすり減っていく妻の物語。読者からは「うちも同じ！」「こっちが滅入る」と、共感と議論の声が巻き起こっています。

楽しいはずの夕食が、夫の“愚痴”で台無し

主人公の女性は、夫のために腕によりをかけた夕食を用意し、楽しい食卓を心待ちにしていました。しかし、仕事から帰宅した夫は、席に着くなり一方的に仕事の愚痴をまくし立てます。上司がどうだ、同僚がどうだ…。せっかくの料理も冷めていき、楽しいはずだった時間は、一瞬にして重苦しい空気に変わってしまいます。

妻の“解決策”に、夫がまさかの逆ギレ「そんな簡単なこと言うな！」

毎日続く愚痴にウンザリした妻は、ある日、勇気を出して「転職するとか、何か変えてみたら？」と解決策を提案します。しかし、夫は「そんな簡単なこと言うなよ！」とまさかの逆ギレ。「アドバイスなんて求めてない。ただ『そうだね』『大変だね』って聞いてくれればいいんだ！」と、自分の要求をまくし立てるのでした。妻は、自分がただの“サンドバッグ”にされているようで、言葉を失ってしまいます。

こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。読者の意見は…？

「解決策」ではなく「共感」だけを求める夫。そのあまりにも一方的な姿に、読者からは「うちの夫かと思った」「聞かされる身にもなって！」と、厳しい意見が殺到。一方で、「愚痴を言うのは女性も同じでは？」という、ジェンダーの視点からの意見も寄せられました。

・あ〜もしかしてだけどさ、この手合いって解決を望んでないのでは？？たいへんたいへん言う奴に限って、こんな俺可哀そう〜アピールしたいだけとか

・この夫はアドバイスを求めているわけではない「こんな大変な目に合ってる可哀そうな僕」をアピールしているだけね。

・「お母さーん、聞いて聞いてー！」って叫ぶ子供みたい笑

・良い男は仕事の愚痴はあまり言わないイメージ



多くの読者が、夫の「愚痴」の本質を「解決のためではなく、同情してほしいだけ」と鋭く見抜いています。「可哀そうな僕アピール」「まるで子ども」というコメントに、夫の精神的な幼さを指摘する声が。

・たまになら良いけど、毎日のようにこんなの聞かされるのはつらいよ。「うんうん、そうだね、大変だね」と頷くのも面倒くさくなってくるよ。

・愚痴と金の話ばかりする人は大嫌い。…こっちも滅入るしうっとうしい(笑)

・夫婦の「会話」は、お互いに「キャッチボール」の様にして行うもの。

・いやいやいやちょっと待ってよ。同じことを旦那、パートナーにする女性は多くないか

・女の愚痴にうんざりして流したりするともっと気持ちに寄り添え！とか言うくせに旦那の愚痴はあかんのやな。



「聞かされる身にもなってほしい」「これはキャッチボールじゃない」と、妻の息苦しさに共感する声も多数。一方で、「これって、男女逆のパターンも多いよね？」「妻の愚痴は良くて夫はダメなの？」という、核心を突く意見も。

「ただ共感してほしい」という夫の気持ちと、「一方的に聞かされるのはツラい」という妻の気持ち。夫婦の“会話”が、いつしか“一方的な愚痴の垂れ流し”になってしまった時、妻は耐えていくしかないのでしょうか。

