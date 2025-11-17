Í£°ìÌµÆó¤ÎÇÏ·ô»Õ¡¦Ìï±ÊÌÀÏº¡ØÅÁ¼ø¡ÙÂè18²ó Ä´¶µ»Õ¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¼ø
¡¡ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤¹¤ëºÝ¤Ë±¹¼Ë¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤ÏJRA¤ÎÄ´¶µ»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¶¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¦Ä´¶µ»Õ¶È¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤ÏÇÏ¼çÂå¹Ô¶È
¡¡Ä´¶µ»Õ¤Î»Å»ö¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤Ï¡ÈÇÏ¼çÂå¹Ô¶È¡É¤À¡£ÇÏ¼ç¤ÎÂå¹Ô¤ò¤·¤Æ¡¢ÇÏ¤ò¶¥ÇÏ¤Ç»È¤¦¤Î¤¬Ä´¶µ»Õ¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä´¶µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êÄ´¶µ¤ò¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢JRAÂ¦¤ÏÄ´¶µ»ÕÌÈµö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÄ´¶µ»Õ¤Ï²¿¤Îµ»½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄ´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ä´¶µ»Õ»î¸³¤Ë¼õ¤«¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÄ´¶µ»Õ¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¾å°Ì¤ÎÄ´¶µ»Õ¤¬¡¢Â¾¤ÎÄ´¶µ»Õ¤è¤êÄ´¶µ¤¹¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯Âç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Î±¹¼Ë¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¶µ¥á¥Ë¥åー¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Áö¤ëÇÏ¤ÏÁö¤ë¤·¡¢Áö¤é¤Ê¤¤ÇÏ¤ÏÁö¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡»ô¤¤ÍÕ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢³«¶È¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤ÇÄ´¹ç¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¬¤ë¿Í´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢·ë¶É¤Ï»ÔÈÎ¤ÎÇÛ¹ç»ôÎÁ¤òÍ¿¤¨¤ë·Á¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¡£
¡¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÄ´¶µ»Õ¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Ä´¶µ»Õ¤Îº¹¤Ï±¿¤âÂç¤¤¤
¡¡·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ä´¶µ»Õ¤Î¤È¤³¤í¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°Â²Á¤ÊÇÏ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢½Å¾Þ¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó¾¡¤Ä¥È¥Ã¥×Ä´¶µ»Õ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢²¯Ã±°Ì¤ÎÇÏ¤¬¥´¥í¥´¥í¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Ã¯¤â¤¬ÎÉ¤¤ÇÏ¤À¤Ê¤È»×¤¦ÎÉ·ìÇÏ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Å¾Þ¤äGⅠ¤ò¾¡¤Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¹â¤¤ÇÏ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÁ´Éô¤¬Á´ÉôÁö¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥²ー¥à¤ÇÎÉ¤¤¥«ー¥É¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤ÇÎ¨¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¤¡£10Æ¬»ý¤Ä¤Ê¤é¡¢¥Îー¥¶¥ó¤ä¼ÒÂæ¤ÎÇÏ¤¬10Æ¬¤¤¤ì¤Ð1Æ¬¤¯¤é¤¤¤Ï½Å¾Þ¤ò¾¡¤ÄÇÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¤¥áー¥¸¤À¡£
¡¡¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Îº¹¤Ï±¿¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡¡¤¢¤È¤ÏÇÏ¼ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÇÏÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¿Í´Ö¤È¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÄ´¶µ»Õ¤Î¼ÂÎÏ¤Î¤¦¤Á¡£
¡¦µ³¼ê¤«¤éÄ´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
¡¡¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥ー¤«¤éÄ´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤ÎÊ¡±ÊÍ´°ìÄ´¶µ»Õ¤Î¤è¤¦¤ËÇÏ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤È¡¢³§¤Ë·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥¸¥ç¥Ã¥ー¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÃÏ°Ì¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¼ç¤Ç¡¢¥¸¥ç¥Ã¥ー¤Î»þ¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬Ä´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡º£ÅÙ¤Ï¥ªー¥Êー¤È»ÈÍÑ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ì¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿²¯¤È¤«¤ÎÇÏ¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¡¢¥¸¥ç¥Ã¥ー»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤ªÀ¤¼¤Ë¤â°ìÎ®¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥¸¥ç¥Ã¥ー»þÂå¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæÇî¹¯Ä´¶µ»Õ¤Ï¡¢Ä´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ³¼ê»þÂå¤«¤é¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢ÉÑÈË¤Ë¿§¡¹¤ÊËÒ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢³°¹ñ¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ç¤âËÒ¾ì¤Ë¾è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÏ¼ç¤äËÒ¾ì¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤¸¤ã¤¢ÍÂ¤±¤è¤¦¤«¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥Ã¥ー¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤¢¤ÎÇÏ¼ç¤ÎÇÏ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍÂÂ÷¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¥Ã¥ー¤Î»þ¤Ï»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ä´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¼Â¤òÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤«¡¢¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¡¢ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤«°¤¤¤È»×¤¦¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤¿¤À¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡ÖÄ´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÄ´¶µ¤¹¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¡×¡ÖÄ´¶µµ»½Ñ¤Î¹â¤¤¿Í¤¬¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó¤Î¥³¥é¥à¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤è¡£