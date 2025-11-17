我が子のコーチと関係を持った妻たち…最後に下した衝撃の選択とは？
習い事コミュニティの闇！
漫画『習い事のコーチと5人の妻』は、子どもの習い事というコミュニティを舞台に、ひとりのコーチと複数の母親たちの実話を元にした作品です。
習い事の場で子どもたちに慕われ、保護者からも信頼されるコーチの直樹（なおき）。家庭や夫婦関係に疲れを感じていた母親たちは、彼の優しさや魅力に惹かれ、知らぬ間に深みにハマっていきます。
物語は、直樹と関係を持ってしまった5人の妻それぞれの視点から描かれます。
専業主婦・あゆみの場合
しかし、コーチとの仲を深めていたのは、あゆみだけではなく…。
真面目な沙里の場合
コーチの意外な一面を知れば知るほど、どんどん惹かれていく沙里。
さらに、あゆみ、沙里以外にも、コーチと仲を深めているママがいるようです。
そしてコーチの妻は…？
コーチの妻・由佳
直樹に人生を狂わされた妻たち。しかし、物語が迎える結末は単純な復讐劇ではありません。
「夫婦とは何か」「愛とは何か」
あなたは、どの妻の行動に共感し、どの妻の選択に憤るでしょうか？
↓禁断の31話、あなたも覚悟して覗いてみませんか？
【まんが】習い事のコーチと5人の妻
(ウーマンエキサイト編集部)
漫画『習い事のコーチと5人の妻』は、子どもの習い事というコミュニティを舞台に、ひとりのコーチと複数の母親たちの実話を元にした作品です。
習い事の場で子どもたちに慕われ、保護者からも信頼されるコーチの直樹（なおき）。家庭や夫婦関係に疲れを感じていた母親たちは、彼の優しさや魅力に惹かれ、知らぬ間に深みにハマっていきます。
物語は、直樹と関係を持ってしまった5人の妻それぞれの視点から描かれます。
専業主婦・あゆみの場合
しかし、コーチとの仲を深めていたのは、あゆみだけではなく…。
真面目な沙里の場合
コーチの意外な一面を知れば知るほど、どんどん惹かれていく沙里。
そしてコーチの妻は…？
コーチの妻・由佳
直樹に人生を狂わされた妻たち。しかし、物語が迎える結末は単純な復讐劇ではありません。
「夫婦とは何か」「愛とは何か」
あなたは、どの妻の行動に共感し、どの妻の選択に憤るでしょうか？
↓禁断の31話、あなたも覚悟して覗いてみませんか？
【まんが】習い事のコーチと5人の妻
(ウーマンエキサイト編集部)