モデルで女優の美波が１７日までに、第１子出産を報告した。

インスタグラムで「新しい命が宿り、誕生しました。日々、お腹の中で少しずつ成長していく小さな存在は、人生の大きな変化を受け入れる力を与えてくれました。静かに見守りつつ、その時を待ち。ついに、子はこの世界の光を見ました。その瞬間、まぶしい空気が私たちを包み込んだようでした」と伝え、赤ちゃんを抱いた姿をアップした。

「この子の人生は、季節の移ろいのように、一瞬一瞬を大切に慈しむ願いを込めて。季 “トキ” の誕生です」と名前も公表。「生まれてまもない日々、その笑顔と存在が心を癒し、優しい感情の中で日々を過ごしています。２０２５年１１月９日、『Ｔｏｋｉ Ｆéｌｉｘ（トキ・フェリックス）』を出産いたしましたので、ご報告申し上げます」と呼びかけた。

この投稿には「わー美波がママに！」「かわいいっ！！おめでとう！！」「なんて美しいの」と祝福の声が届いている。

美波は２０００年の映画「バトル・ロワイアル」や０７年日本テレビ系「有閑倶楽部」などに出演。コスメブランド「マジョリカ マジョルカ」のモデルも務めた。日本とフランスのハーフで、モデルや女優として活動するほか、絵画の創作も行うなど多方面で活躍。現在は日本とパリの２拠点で活躍している。