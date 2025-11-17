中日・細川成也外野手が１７日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約を更改し、３８００万円アップの年俸１億３０００万円でサインした。現役ドラフトで移籍した選手では、初の１億円プレーヤーとなり「崖っぷちからはい上がれた。まさか（移籍）３年でとは想像しなかった。まだまだ上を目指して」。未更改の阪神・大竹も今季９０００万円からの大台突破が予想されるが、細川が一番乗りとなった。

今季は打率２割５分６厘、２０本塁打５８打点。右太もも裏の故障で約１か月半の離脱がありながら、３年連続の２０発をクリアした。「けがをして、何しているんだろうという気持ちだったけど、復帰して上がっていこうと思っていた。終わってみて、最低２０本は目標ではないけど、クリアできてよかったです」。球団では０５〜０８年のウッズ以来。日本人では０３〜０６年の福留以来で、広いバンテリンドームが本拠地となってからは２人目となった。

来季は「ホームランウイング」（仮称）の設置が決まっており、さらなるアーチ量産が期待される４番。「ランナーをかえすところを任されている。チームの順位も変わってくる大切なところ。最低Ａクラス。優勝を」と意気込んだ。