大阪・よしもと若手芸人の劇場「重大発表」予告してファンざわつく 「えっマンゲキなくならないよね…？」「怖いぞ…」
大阪・よしもと漫才劇場の公式Xが17日に更新され、「重大発表」を予告した。
【画像】何のシルエット？ マンゲキ「重大発表」予告画像
「いつも応援してくださる皆様へ、マンゲキから、重大なお知らせがあります。詳細は 本日20:30〜よしもと漫才劇場Youtube にて発表いたします」と伝えた。
画像では、漫才師たちのシルエットが描かれている。
よしもと漫才劇場は、大阪・なんばグランド花月の向かいに位置し、若手芸人たちが活躍。「マンゲキ」の愛称で親しまれている。
ファンからは「マンゲキのお知らせってなんや… 怖いぞ…」「えっマンゲキなくならないよね…？」「マンゲキ流石に年越しフェスとかよね？」など、SNSでは多数の声が飛び交っている。
