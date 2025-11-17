環境相の石原宏高氏（61）が17日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。素顔を兄弟から明かされる場面があった。

この日は兄で元自民党幹事長の石原伸晃氏、俳優の石原良純、弟で画家の石原延啓氏とそろって登場。4人の父は元政治家、作家の石原慎太郎氏。

司会の黒柳徹子から「兄弟仲がいいんですってね」と振られると、良純は「そうじゃなかったらこんなとこ、一緒に並んでませんよ」と笑ってみせた。

兄弟の紹介をする中で、黒柳は「3男の宏高さんは、ご兄弟の中では一番天然とおうかがいしましたけれども、そうなの？」と尋ね、宏高氏は「天然かどうかは分からないですよ」と苦笑いした。

良純は「一番真面目っていうか、言われないでも何でもしてたんですよ」と証言。「試験の前の日はもう勉強が終わっているから早く寝ちゃうみたいな。僕らは寝れないわ、今晩は、とかってやっているのに、宏高だけはなんかやっていて」と回顧した。

宏高氏は「瞬発力がないんですよ。兄弟はみんな瞬発力があるんで。私はコツコツやらないと、ちゃんと試験も通らなかったんで」と謙虚に語った。

黒柳が「でも偉いじゃない。自分でそれを発見なさったなんてね」と称賛し、宏高氏は「そうですかね」とにこやかに応じた。

良純は「だからうちはああいう父親ですから、勉強しろなんて絶対に言わないんですよ。ただ一つ、落第っていうか、留年っていうかしたら、学校は辞めさせるっていうのだけは言ってて。うちの父親ってああいう人だったから、本当にするんじゃないかって」「ぎりぎり合格できるようには勉強しました」と振り返った。