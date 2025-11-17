11月15日に体調不良からの復帰を報告していたザ・ドリフターズの加藤茶（82）が、妻・綾菜（37）とともに広島を満喫する様子を披露した。

2025年11月10日にXを更新し、12日に出演予定だったイベントを、体調不良で辞退することを報告していた加藤茶。15日には、「皆さん心配おかけして すんずれいしました。元気になりました。あす11月16日広島でトークショーします。」と、活動を再開することを明かしていた。

夫婦で広島を満喫

翌日には妻の綾菜がInstagramを更新。マスク姿の加藤茶との2ショットを披露した。

「広島でトークショーでした。朝早くから並んで下さり立ち見のお客様もたくさんでうれしかったです。来て頂き本当にありがとうございます。(あー楽しかったなぁ)昨夜から広島入りしてホテルの中華食べたり朝は一人で原爆ドーム行ったり満喫しました楽屋にケーキの差し入れや、広島ホームテレビさんからお土産をたくさん頂きました。本当に、ありがとうございました。また広島に戻ってきます！」

この投稿にファンからは、「加トちゃん元気そうで良かったです！」「加トちゃん体、大丈夫ですか？無理しないで下さいね。」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）