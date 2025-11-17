履き心地も、フォルムも、進化した。クラシックのその先へ【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
安定感とフィット感を磨き上げた、ニューバランスの原点【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、ブランドを象徴するアイコニックモデルとして長年愛され続けてきた定番スニーカー。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ミッドソールとアウトソールの各パーツの硬度を見直すことで、クッション性とグリップ性を向上。インソールもEVAからPU素材へと変更され、より快適な履き心地へと進化している。
→【アイテム詳細を見る】
「574」の特長である安定感のあるラストは、ホールド性を高めるようアップデートされ、美しいフォルムを実現。アッパー構造も根本から見直され、パーツ数と工程を削減することで足あたりをスムースにし、フィット感を向上させている。
→【アイテム詳細を見る】
サドルにはリフレクター仕様のNマークをあしらい、上質な印象を演出。クラシックなデザインに現代的な機能性を融合させた、進化する定番モデルだ。
安定感とフィット感を磨き上げた、ニューバランスの原点【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、ブランドを象徴するアイコニックモデルとして長年愛され続けてきた定番スニーカー。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ミッドソールとアウトソールの各パーツの硬度を見直すことで、クッション性とグリップ性を向上。インソールもEVAからPU素材へと変更され、より快適な履き心地へと進化している。
→【アイテム詳細を見る】
「574」の特長である安定感のあるラストは、ホールド性を高めるようアップデートされ、美しいフォルムを実現。アッパー構造も根本から見直され、パーツ数と工程を削減することで足あたりをスムースにし、フィット感を向上させている。
→【アイテム詳細を見る】
サドルにはリフレクター仕様のNマークをあしらい、上質な印象を演出。クラシックなデザインに現代的な機能性を融合させた、進化する定番モデルだ。