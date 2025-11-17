Image: Amazon

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月17日は、ドライブの安心感をグッと高めてくれる、コムテックのGPSレシーバーがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

コムテック GPSレシーバー シガーソケット挿入タイプ ZERO 109C 液晶搭載 無料データ更新 10,130円 （42%オフ） Amazonで見る PR PR

安全運転をサポートしたい人に。コムテックの「GPSレシーバー ZERO 109C」が42％オフのお値打ち価格に！

設置の手軽さと高精度の警報性能を両立したのが、COMTEC（コムテック）の「GPSレシーバー ZERO 109C」。新型レーザー式オービスからゾーン30まで幅広くカバーし、車種を選ばず使える頼れる1台が42％オフのお値打ち価格です。

本商品は、すぐに使える手軽さと、警報性能の高さを両立したGPSレシーバーです。取り付けは簡単で、シガーソケットに挿すだけで即使用可能。

コンパクト設計のため、レンタカーやカーシェアを頻繁に使うユーザーにも向いています。また、アイドリングストップ車やハイブリッド車にも対応しており、幅広い車種で活用できるのも◎です。

測位性能が強化され、ガリレオ・グロナス・みちびきなど、最大88基の衛星に対応しており、位置情報の精度が大幅に向上。高速道路の分岐や市街地のような複雑な環境でも、より正確な位置把握を実現します。

通知は視覚・音声の両方でわかりやすく、液晶表示に加えてLEDは5色から選択可能。状況に応じてカスタマイズできるのも嬉しいポイントです。

72,000件超データ×88基衛星対応で、警報精度が向上

警報機能はこのクラスでも屈指の充実度で、新型レーザー式固定オービスにもGPSデータで警報できるほか、可搬式・半可搬式・固定式の小型オービス3タイプを識別して通知します。搭載されている取締・検問データは72,000件以上、警報ポイントはなんと200,000件以上。さらに、近年増加しているゾーン30などの新交通規制にも対応し、走行中の安心感を幅広くカバーします。

さらに、毎月無料でGPSデータが更新されるため、最新の取締情報を常に反映可能。走行中は一般道と高速道路を自動判別するオートモードが誤警報を抑えてくれるので、必要な情報だけをしっかりキャッチできます。

本商品は、即使える手軽さと20万ポイント超の警報データ、88基の衛星対応による高精度測位を兼ね備えた高性能GPSレシーバーです。レンタカー利用者から日常のドライブまで、運転中の情報補助を求める人に向いています。

コムテック GPSレシーバー シガーソケット挿入タイプ ZERO 109C 液晶搭載 無料データ更新 10,130円 （42%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞コムテックのアイテム一覧を見る

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年11月17日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp