Íê¤ì¤ë¿©ºà¤Ç¿©Èñ¤ò¥»¡¼¥Ö¡ª ¡Ö¤Ò¤Æù¤È¤â¤ä¤·¡×¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¥³¥¹¥Ñ¥ì¥·¥Ô2Áª
¡Ú¥Ð¥ê¥¨15ÉÊ¡Û¥³¥¹¥ÑÎÉ¤·¡õ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ÇºÇ¹â¤Ê¡È¤â¤ä¤·¤Î¤ª¤«¤º¡É
¿©ºà¤Î²Á³Ê¹âÆ¤â»ß¤Þ¤é¤º¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤¹Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤¦¤Þ¤¯¿©Èñ¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤Ò¤Æù¤È¤â¤ä¤·¤ÎÁêÀ¥Ð¥Ä¥°¥ó¥³¥ó¥Ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¡£¤ªºâÉÛ¤â¤ªÊ¢¤âËþÂ¤¹¤ë1ÉÊ¤¬¤¹¤°¤Ë´°À®¤·¤Þ¤¹¤è¡ª
¢£¤Ò¤Æù¤È¤â¤ä¤·¤ÎÂÞ¼Ñ
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤â¤ä¤·¤Ç»õ¤¶¤ï¤ê¤è¤¯
¡¦¤â¤ä¤· ¡Ä1/2ÂÞ(Ìó100g)
¡¦¹ç¤¤¤Ó¤Æù ¡Ä200g
¡¦ÌýÍÈ¤² ¡Ä2Ëç
¡¦¼Ñ½Á
¡¡ø¤À¤·½Á ¡Ä1¤È1/2¥«¥Ã¥×
¡¡ø¤ß¤ê¤ó¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¦±ö
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ò¤Æù¡¢¤â¤ä¤·¡¢±ö¾¯¡¹¤òÆþ¤ì¡¢¤â¤ä¤·¤ò1cmÄ¹¤µ¤¯¤é¤¤¤ËÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤¯Îý¤êº®¤¼¤ë¡£
2. ÌýÍÈ¤²¤Ï³«¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËºÚÈ¤¤Ç¤³¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÂÞ¾õ¤Ë¤¹¤ë¡£1¤ò1/4ÎÌ¤º¤ÄµÍ¤á¡¢¸ý¤ò¤è¤¦¤¸¤ÇÎ±¤á¤ë¡£
3. Æé¤Ë¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é[2]¤òÆþ¤ì¤ë¡£Íî¤È¤·¤Ö¤¿¤ò¤·¡¢Ìó10Ê¬¼Ñ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬407kcal/±öÊ¬2.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿µíÈøÍý·Ã)
¢£¥Ô¥ê¿É¤È¤ê¤Ä¤¯¤Í
»Å¾å¤²¤Î¥é¡¼Ìý¤Ç¥Ô¥ê¿É¤Î¥³¥¯¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤â¤ä¤· ¡Ä1ÂÞ(Ìó200g)
¢£¤¿¤Í
¡¡ø¤È¤ê¤Ò¤Æù ¡Ä300g
¡¡øÍÏ¤Íñ ¡Ä1¸ÄÊ¬
¡¡ø¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¡øÊÒ·ªÊ´ ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡øº½Åü ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡ø±ö ¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¦¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ ¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¥é¡¼Ìý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¿¤Í¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Îý¤êº®¤¼¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤â¤ä¤·¤ò¹¤²¤ÆÆþ¤ì¡¢[1]¤ò1/10ÎÌ¤º¤Ä¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤Î¤»¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤·¤¿¤é¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¤Æ7¡Á8Ê¬¾ø¤¹¡£
3. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ¤È¡¢¥é¡¼Ìý¾¯¡¹¤ò¤«¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬362kcal/±öÊ¬1.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥·¥ó¥×¥ë¿©ºà¤Î¤â¤ä¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥¢¥¹¥Ñ¥é¥®¥ó»À¤ò´Þ¤ß¡¢ÈþÈ©ºî¤ê¤äÈèÏ«²óÉü¤Ë¡ý¡£ÂÎÆâ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê±öÊ¬¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥«¥ê¥¦¥à¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÈæ³ÓÅªËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤«¤é¤À¤Ë¤âÎÉ¤¤ÌîºÚ¤Ç¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿µíÈøÍý·Ã¡¢¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß¡¡»£±Æ¡¿¹â¿ù½ã¡¢ÎëÌÚÂÙ²ð
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»