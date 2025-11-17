Íê¤ì¤ë¿©ºà¤Ç¿©Èñ¤ò¥»¡¼¥Ö¡ª ¡Ö¤Ò¤­Æù¤È¤â¤ä¤·¡×¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¥³¥¹¥Ñ¥ì¥·¥Ô2Áª


¿©ºà¤Î²Á³Ê¹âÆ­¤â»ß¤Þ¤é¤º¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤¹Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤¦¤Þ¤¯¿©Èñ¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤Ò¤­Æù¤È¤â¤ä¤·¤ÎÁêÀ­¥Ð¥Ä¥°¥ó¥³¥ó¥Ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¡£¤ªºâÉÛ¤â¤ªÊ¢¤âËþÂ­¤¹¤ë1ÉÊ¤¬¤¹¤°¤Ë´°À®¤·¤Þ¤¹¤è¡ª

¢£¤Ò¤­Æù¤È¤â¤ä¤·¤ÎÂÞ¼Ñ

¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤â¤ä¤·¤Ç»õ¤¶¤ï¤ê¤è¤¯

¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤â¤ä¤·¤Ç»õ¤¶¤ï¤ê¤è¤¯¡Ö¤Ò¤­Æù¤È¤â¤ä¤·¤ÎÂÞ¼Ñ¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¤â¤ä¤· ¡Ä1/2ÂÞ(Ìó100g)

¡¦¹ç¤¤¤Ó¤­Æù ¡Ä200g

¡¦ÌýÍÈ¤² ¡Ä2Ëç

¡¦¼Ñ½Á

¡¡­ø¤À¤·½Á ¡Ä1¤È1/2¥«¥Ã¥×

¡¡­ø¤ß¤ê¤ó¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1¤È1/2

¡¦±ö

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ò¤­Æù¡¢¤â¤ä¤·¡¢±ö¾¯¡¹¤òÆþ¤ì¡¢¤â¤ä¤·¤ò1cmÄ¹¤µ¤¯¤é¤¤¤ËÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤¯Îý¤êº®¤¼¤ë¡£

2. ÌýÍÈ¤²¤Ï³«¤­¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËºÚÈ¤¤Ç¤³¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÂÞ¾õ¤Ë¤¹¤ë¡£1¤ò1/4ÎÌ¤º¤ÄµÍ¤á¡¢¸ý¤ò¤è¤¦¤¸¤ÇÎ±¤á¤ë¡£

3. Æé¤Ë¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é[2]¤òÆþ¤ì¤ë¡£Íî¤È¤·¤Ö¤¿¤ò¤·¡¢Ìó10Ê¬¼Ñ¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬407kcal/±öÊ¬2.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿µíÈøÍý·Ã)

¢£¥Ô¥ê¿É¤È¤ê¤Ä¤¯¤Í

»Å¾å¤²¤Î¥é¡¼Ìý¤Ç¥Ô¥ê¿É¤Î¥³¥¯¤ò¥×¥é¥¹

»Å¾å¤²¤Î¥é¡¼Ìý¤Ç¥Ô¥ê¿É¤Î¥³¥¯¤ò¥×¥é¥¹¡Ö¥Ô¥ê¿É¤È¤ê¤Ä¤¯¤Í¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¤â¤ä¤· ¡Ä1ÂÞ(Ìó200g)

¢£¤¿¤Í

¡¡­ø¤È¤ê¤Ò¤­Æù ¡Ä300g

¡¡­øÍÏ¤­Íñ ¡Ä1¸ÄÊ¬

¡¡­ø¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2

¡¡­øÊÒ·ªÊ´ ¡ÄÂç¤µ¤¸1

¡¡­øº½Åü ¡Ä¾®¤µ¤¸1

¡¡­ø±ö ¡Ä¾®¤µ¤¸1/4

¡¦¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ ¡ÄÅ¬ÎÌ

¡¦¥é¡¼Ìý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¿¤Í¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Îý¤êº®¤¼¤ë¡£

2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤â¤ä¤·¤ò¹­¤²¤ÆÆþ¤ì¡¢[1]¤ò1/10ÎÌ¤º¤Ä¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤Î¤»¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤·¤¿¤é¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¤Æ7¡Á8Ê¬¾ø¤¹¡£

3. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ¤È¡¢¥é¡¼Ìý¾¯¡¹¤ò¤«¤±¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬362kcal/±öÊ¬1.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß)

¥·¥ó¥×¥ë¿©ºà¤Î¤â¤ä¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥¢¥¹¥Ñ¥é¥®¥ó»À¤ò´Þ¤ß¡¢ÈþÈ©ºî¤ê¤äÈèÏ«²óÉü¤Ë¡ý¡£ÂÎÆâ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê±öÊ¬¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥«¥ê¥¦¥à¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÈæ³ÓÅªË­ÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤«¤é¤À¤Ë¤âÎÉ¤¤ÌîºÚ¤Ç¤¹¡£

