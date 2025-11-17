「俺は断じてストーカーではない」見ているだけで危害を加えていないから!?他人から見ればストーカーでも本人は「純愛」【作者に聞く】

「俺は断じてストーカーではない」見ているだけで危害を加えていないから!?他人から見ればストーカーでも本人は「純愛」【作者に聞く】