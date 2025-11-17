「日本のベースを表現」代表100試合を迎える森保監督、“最多出場”の代表戦士を称賛！「日本人の強みを発揮してくれている」
日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦う。
17日、森保一監督が前日会見に登壇。就任100試合目となるボリビア戦について語った。
その中で、森保政権下で最多出場を誇るMF南野拓実について質問を受けると、「拓実は、日本人の強みを発揮してくれて、かつ試合を決めてくれるようなプレーを示してくれていると思います」と称えた。
「それは何かというと、まずは献身的に攻守にわたってチームの戦いに貢献してくれる。日本が世界に誇れるいくつかのポイントの１つで、切り替えを早く、攻撃から守備、守備から攻撃にというところ。そこで素早く次のプレーに移行してくれるというところは、間違いなく、日本チームのベースとして大切にしていかなければいけないことを彼は表現してくれているかなと思います」
指揮官は「あとはゴールがなければ、なかなか試合に勝てない中、彼が貴重なゴールをたくさん上げてくれているおかげで、チームが自信を持ってさらに高みに向けてチャレンジするという気持ちになれている部分で、彼の貢献は大きいかなと思います」と続けた。
「これからもまだまだゴールをたくさん奪うということ、攻守にわたって自分の力を発揮するという部分で、プレーでチームに伝えていってもらいたいなと思います」
カタール・ワールドカップ後はクラブで精彩を欠き、代表から遠ざかった時期もあったが、復調にして戻ってきた南野。ここ２試合で連発するなど、いまも不可欠な存在なのは言うまでもない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「一流なんじゃないかな」久保建英が“無双”した24歳の日本代表MFを絶賛！「こうして欲しいなというプレーをそのままやってくれた」
