今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたトイレットペーパーをボロボロに引きちぎってしまった猫ちゃん。飼い主さんは朝から床一面に散乱したトイレットペーパーの掃除をする羽目になったそうです。投稿はXにて、22.5万回以上表示。いいね数は6000件を超えました。

【写真：床に細かく刻まれた『トイレットペーパー』が…犯ニャンの様子を見に行くと→怒るに怒れない光景】

朝起きるとトイレットペーパーが…

今回、Xに投稿したのは「さすけこてつはくや」さん。登場したのは、猫のはくやちゃんです。

とある日の朝、飼い主さんが目を覚ますと、部屋の床には細かく刻まれたトイレットペーパーが散らばっていたのだとか。まだ寝ぼけていた飼い主さんも、一瞬で目が覚めたことでしょう。トイレットペーパーに何の恨みがあるのか…。細かくボロボロに刻まれ、無惨にも床に転がっていたそうです。

一方、犯人であるはくやちゃんは、まるで「やり切ったにゃ」と言わんばかりの満足げな表情ですやすや眠っていたとのこと。きっと一晩中、ひとりでお祭り騒ぎをして疲れていたのでしょう。とても幸せそうな寝顔だったそうです。こんなに可愛い寝顔を浮かべていたら、怒るに怒れないですね。

はくやちゃんのイタズラにX民も爆笑

夜中にトイレットペーパーをボロボロに切り刻んでいた、はくやちゃん。

その様子を見たXユーザーたちからは、「芸術の秋だからねぇ」「細かい！丁寧な仕事っぷり」「ひと仕事終えて満足そうですね」「寝顔が天使で困りますね」などの声が多く寄せられていました。

飼い主さんにとっては散々だった今回の事件。でも、はくやちゃんのイタズラを見て笑いが込み上げて元気が出た方もいたようですね。

きっと、はくやちゃんはすやすや眠りながら、次のイタズラの計画を考えていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「さすけこてつはくや」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。