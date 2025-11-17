1日家を空けていたパパさんが帰宅すると、お出迎えをしてくれた子猫の兄弟。可愛すぎる『とーちゃんコール』が止まらなかったそうで…？

大きな反響を呼んだ投稿は記事執筆時点で49万回再生を突破し、「何だこの生き物、可愛すぎて辛い」「こりゃたまりませんな」「とーちゃん とーちゃん、確かに言ってる」といったコメントが寄せられています。

【動画：一日ぶりに帰ってきたお父さん→キジトラの子猫たちが気付いて…"可愛すぎるリアクション"】

帰宅に気づいて

YouTubeチャンネル『Cute kitten (双子の子猫のわんぱく日記)』に投稿されたのは、双子のキジトラ兄弟の子猫が家族になって56日目、1日ぶりにパパさんが帰宅した時の様子です。

家の中に入るとまずふたりの鳴き声が聞こえてきたそうで、扉の向こうには出迎える気満々なふたりの姿が。パパさんが扉を開けた途端、ほぼ同時に出てきたといいます。

兄弟のとーちゃんコール

お出迎えをしてくれたふたりをすぐに構ってあげたいところですが、ひとまず荷物を置くために部屋へと入ったパパさん。すると、ひとりは玄関に留まり、もうひとりは歓喜の声を上げながら急いでパパさんのもとへ。足にまとわりつくようにくるくると回ると、ぴったりとくっついてきたそうです。

そして、玄関にいた子を迎えにいったパパさんが扉を閉めると…。甘えん坊な兄弟による大音量の「とーちゃんコール」がスタート！ふたり揃ってパパさんのあとをついてきたそうで、コールをしつつ甘えてきたといいます。

甘えん坊モード全開

パパさんが順番に撫でてあげると、さらに兄弟は喜びを大爆発！ずっとパパさんの側から離れないふたりはコールもスリスリも止まらず、嬉しさから尻尾もピーンと立っていたのだとか。こんなにも可愛く甘えられては、パパさんもデレデレになってしまったのではないでしょうか。

その後も、「撫でて～」というようにパパさんの膝に体を擦りつけながら、目の前で寝転がってみたり。隣に座って「寂しかったよ！」とばかりに大きな声で鳴いてみたり。可愛すぎる反応を見せてくれたキジトラ兄弟なのでした。

投稿には「鳴き声とスリスリが…可愛すぎる！！」「とにかくハート、撃ち抜かれました(笑)」「構ってオーラいっぱいでいじらしいです」「めちゃカワユスッ！何度も見ちゃいました」「こんなカワイコちゃん達にしたわれて…幸せですね♪」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『Cute kitten (双子の子猫のわんぱく日記)』では、すっかり大きくなったキジトラ兄弟の牛太郎くんと百太くん、後輩の黒猫兄弟の日常の様子が投稿されています。可愛い4兄弟に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「Cute kitten (双子の子猫のわんぱく日記)」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。