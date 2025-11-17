アニメ『ルパン三世』次元大介が愛用した伝説のウォッチを忠実に再現したクロノマスターがゼニスから登場

ゼニスから、名作アニメ『ルパン三世』の次元大介が愛用した伝説のウォッチに敬意を表する腕時計「クロノマスター リバイバル 次元大介エディション」が発表されました。

ゼニスはこれまでに3つの限定モデルを製作しており、今回は第4弾となります。最新作は『ルパン三世』に登場した時計をより忠実に再現し、マイクロブラスト仕上げを施したマットブラックのチタンケースを採用。

次元はアニメの中で、2度にわたりゼニスの時計を着用している姿で描かれました。その時計は明らかにA384をモデルとしていますが、アニメーターによる創作であり、実際には存在しないものでした。興味深いことに、初回はブラックの文字盤、2度目はシルバーの文字盤で登場しています。

新作「クロノマスター リバイバル 次元大介エディション」では、これまでのトリビュートがさらに進化。37mmのケースは、マイクロブラスト仕上げを施したマットブラックチタンを採用。軽量かつ優れた耐久性を備えるチタンに均一なマット仕上げを施し、ダークグレーのニュアンスを引き出しています。

内部には、1969年の伝説的ムーブメントの系譜に連なるキャリバー エル・プリメロ 400を搭載。ゼニスが一貫して自社で開発・製造を行うこのムーブメントは、5Hz（毎時36,000振動）の振動数で動作し、50時間のパワーリザーブを実現します。300個以上もの部品から作られる緻密な構造と美しい仕上げを堪能できるサファイアガラスの裏蓋には、ひと目でそれと分かる次元大介のシルエットが刻印されています。

「クロノマスター リバイバル 次元大介エディション」は、2025年11月19日より伊勢丹新宿店メンズ館1階ザ・ステージで開催するポップアップストアとオンラインブティック(日本のみ)での世界先行販売に続き、2025年11月26日より世界中のゼニス ブティックおよびオンラインブティックで発売。限定200本。

クロノマスター リバイバル 次元大介エディション

©モンキー・パンチ／ＴＭＳ・ＮＴＶ