気象台は、午後3時52分に、なだれ注意報を士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。

留萌地方では、強風や高波に注意してください。上川地方では、大雪やなだれに注意してください。上川、留萌地方では、落雷や電線等への着雪に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■士別市

□なだれ注意報【発表】

18日にかけて注意





