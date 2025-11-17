【なだれ注意報】北海道・士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町などに発表（雪崩注意報） 17日15:52時点
気象台は、午後3時52分に、なだれ注意報を士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。
留萌地方では、強風や高波に注意してください。上川地方では、大雪やなだれに注意してください。上川、留萌地方では、落雷や電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■士別市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■上川町
□なだれ注意報
18日にかけて注意
■和寒町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■剣淵町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■下川町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■美深町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■音威子府村
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■中川町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■幌加内町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意