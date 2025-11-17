本郷柚巴、大胆カットの新ヘアに反響続々「雰囲気変わった」「似合ってる」
【モデルプレス＝2025/11/17】元NMB48の本郷柚巴が11月16日、自身の Instagramストーリーズを更新。新ヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】22歳元NMB48「爽やか」大胆カットの新ヘア
◆本郷柚巴、毛先を追加カットした新ヘアを公開
本郷は「まだもう少し切りたくて切っちゃった〜」とつづり、胸まであったロングヘアを肩にかかる長さまでバッサリとカットした新ヘアスタイルの写真を公開。本郷はナチュラルな外ハネのスタイリングで、柔らかな笑顔を見せている。
◆本郷柚巴の投稿に反響
この投稿には「雰囲気が変わった」「すごく似合う」「印象が明るい」「自然なスタイルが可愛い」「新ヘアが爽やか」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】