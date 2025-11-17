川口葵、夫・武尊は「世界一かっこよかった」2ショット公開「最強で最高の夫婦」「奥様の支えも素晴らしい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】女優の川口葵が11月16日、自身のInstagramを更新。夫で元K-1三階級制覇王者の武尊との2ショットを公開した。
【写真】26歳女優「世界一かっこよかった」再起戦に勝利した夫との2ショット
川口は「本当におめでとう！」と記し、同日開催されたアジア最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）主催イベント「ONE173」で勝利を収めた武尊を祝福。「そして無事に帰ってきてくれてありがとう。世界一かっこよかったよ」「おかえりなさい」とつづり、愛犬を抱えて笑みを浮かべる武尊との写真を投稿した。
この投稿に、ファンからは「最強で最高の夫婦」「可愛すぎる写真」「奥様の支えも素晴らしい」「2人ともお疲れさま」といったコメントが寄せられている。
武尊と川口は、2025年7月29日に結婚を発表。川口はもともと「K-1」ファンであることを公言しており、過去にはK-1甲子園2021＆K-1カレッジ2021応援サポーターを務めていた。（modelpress編集部）
