「靴下が全部ぼろぼろ、、」→ 解決！【セリア】大人買いしたい♡「110円ソックス」

気づいたら靴下が全部ぼろぼろ……。そんなときの救世主になりそうなのが、【セリア】の「110円ソックス」。通気性の良さそうなメッシュ素材や、フリルやフリンジがポイントになったデザインなど、プチプラとは思えない仕上がりの靴下が揃っています。シンプル派にも甘め派にもフィットしそうだから、つい大人買いでそろえたくなるかも？

ブルー × フリルが大人可愛いくるぶしソックス

【セリア】「婦人ショート丈 粗メッシュ メロウフリル」\110（税込）

通気性のよいメッシュ素材で、ムレにくそうなソックス。落ち着いたブルーが足元にさりげないしゃれ感をプラスします。履き口のフリルがフェミニンなアクセントになり、カジュアルすぎず上品にまとまりそう。スニーカーからチラッとのぞくと可愛く、シンプル派の足元に個性をアピールしてくれる予感。

シンプルで合わせやすさ◎の黒ソックス

【セリア】「婦人ショートクルー丈 粗メッシュ ビタミンカラー」\110（税込）

幅広いコーデに馴染みそうなベーシックな黒のソックスですが、よく見るとリブと粗めのメッシュの切り替えがポイントになっています。足首をしっかりホールドしてくれそうな長めのリブは、パンツやスカートの裾から少しのぞかせてもすっきりとした印象になりそう。シンプルで合わせやすい一足ながら、細部に高見え感が宿ります。

足元にも遊び心をプラス！ フリンジソックス

【セリア】「婦人10cm スニーカー丈ソックス もけもけドット柄」\110（税込）

モコモコとしたフリンジがアクセントになった、存在感たっぷりのソックス。落ち着いたダークグレーなので、個性的すぎず大人の装いにも馴染む予感。立体感のあるデザインが足元に抜け感を添えるので、シンプルコーデのアクセントとしてもGOOD。靴を脱いだときに思わず褒められそうなソックスです。

ワッフル × フリルがポイントのフェミニンソックス

【セリア】「レディースクルー丈 ワッフルメロー」\110（税込）

ほんのり甘いベージュトーンが、やわらかい雰囲気を醸すソックス。こちらも履き口にあしらわれたフリルが女性らしさを添え、シンプルながらもフェミニンな印象に仕上がってます。凹凸のあるワッフル編みが表情を生み、スタイリングにも程よく馴染みそう。パンプスやバレエシューズに合わせれば、適度な抜け感と上品さを演出できるかも。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

