2025年11月8日に開催されたアイドルグループ「KAT-TUN」の解散後ライブ「Break the KAT-TUN」の見逃し配信をめぐり、「脱法KAT-TUN」なるワードが17日にXでトレンド入りし、メンバーの中丸雄一さんも反応した。さらにその後、今度は「合法KAT-TUN」というワードがトレンド入りする事態になっている。

「ところで脱法KAT-TUNって何？？？」

KAT-TUNは25年3月末に解散。その後、11月8日に解散後ライブを実施した。ライブの見逃し配信の配信期間は11月16日23時59分までだったが、配信ページを開いたままにしていれば終了時間を過ぎても再生ができたようで、見られなくなるぎりぎりまで配信を楽しむ人がいたようだった。ファンらがこの行為を「脱法KAT-TUN」と称し、「まだ脱法KAT-TUNが見られそう...！！」「脱法KAT-TUNして朝方寝て見事に寝不足...」といった投稿が寄せられた。

「脱法KAT-TUN」はXでトレンド入り。中丸さんもXで、「本日リアルイベント♯2に来られる方は気をつけて来てください！ライブ配信もあるのでご自宅でもどうぞ」とイベントを案内した後、「ところで脱法KAT-TUNって何？？？」と反応した。

その後、中丸さんは26年3月22日にライブのBlu-rayとDVDが発売するという発表を引用。「合法KAT-TUN、決まってる！！！」と投稿した。

Xではこれに「合法！w待ってました」「脱法KAT-TUNがバレてる」「ご本人からこのコメント秀逸すぎるwwww」「合法がある〜！助かったぁ〜」といった声が寄せられた。「合法KAT-TUN」もXでトレンド入りしていた。