高校サッカー選手権抽選会を実施

第104回全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が17日に行われた。各校の対戦カードが組まれた結果、強豪校が集う激戦ブロックも生まれている。

最大の激戦区となりそうなのは、前回大会優勝校の前橋育英（群馬）がいるAブロック。2度の優勝経験を誇る山梨学院（山梨）、2012年度準優勝校の京都橘（京都）が集う他、高校年代の最高峰リーグとされる高円宮杯U-18プレミアリーグで戦う昌平（埼玉）、帝京長岡（新潟）、夏のインターハイ3位の尚志（福島）も入った。

Dブロックには、4度の優勝経験がある青森山田（青森）、インターハイ準優勝の大津（熊本）、同3位の流通経済大柏（千葉）といった、優勝候補がずらり。日本代表MF佐野海舟らを輩出し、全国常連の米子北（鳥取）もこのブロックに。2回戦で流経大柏と対戦する。

ネット上では、抽選結果が早速話題に。「Aブロックは激戦区だな」「Aブロックでかなりの激アツ」「ぎょえーーー凄いカード」「米子北vs流経大柏マジか」「青森山田・大津・流経か…だいぶ厳しいな…」「DブロックもAブロックの次にきついブロックだ」といった声が並んだ。

全国の代表48校が出場する大会は、12月28日に国立競技場で行われる早実（東京B）―徳島県代表校（22日に決定）で開幕。年内に1〜2回戦、3回戦は年明け2日、準々決勝は4日に実施される。10日の準決勝を経て、決勝戦は12日に行われる。



（THE ANSWER編集部）