ドイツ総領事館は１７日、大阪・関西万博ドイツパビリオンのマスコット「サーキュラー」のファンミーティングを２４日に大阪市内のドイツ総領事館イベントスペースで行うと公式Ｘで発表した。

万博閉幕後も「サーキュラー」を応援するファンへ感謝の気持ちを伝えるため抽選で選ばれた５０人を対象に「サーキュラー☆ファンミーティング２０２５ ｉｎ Ｏｓａｋａ」と題して開催。ザクシンガー総領事からのあいさつ、サーキュラーとの写真撮影、お楽しみ抽選会が行われる。

イベント申し込みは１８日午前９時まで。小学生〜４０歳までのスマートフォンを持っている人、参加者本人（未成年の場合は同行者）がドイツ総領事館のフォロワーであること（未成年の同行者は１人までで、４０歳を超えても可能）が条件となっている。

ファンからは「一緒に写真が撮りたい」「会えるといいな」「倍率がとんでもなさそう」という声や、年齢制限に「残念」「年齢制限なしの会も設けて」などの声も上がっている。

ドイツ館では、「サーキュラー」を手に持ちながらかわいい音声ガイドと共に館内を巡った。まるいフォルムが親しみやすさを感じさせ人気を博していた。