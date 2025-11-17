「資格を取りました！！」大浦龍宇一が報告→俳優と両立 『あなたを奪ったその日から』など出演
俳優の大浦龍宇一（56）が17日、自身のブログを更新。「放課後児童支援員の資格を取りました！！」と報告した。
【画像】『あなたを奪ったその日から』出演者一覧
ブログで詳細を説明。「一日90分講義を4回と毎回レポートの提出、その4日間計16科目の資格研修を終えて、放課後児童支援員の資格認定を受けました」とつづった。
続けて「小学校では学習の指導の立場から『指導員』と言いますが、放課後クラブではこどもの育成支援、生活と遊びの支援が目的なので『支援員』と言います」と説明した。
また、自身の立場について「子どもたちから『先生』と呼ばれるには、教員の資格等はもちろん大切なことですが、私がいつも感じるのは、子ども達にとって、自分のことをちゃんと見てくれて、認め、受け入れてくれる『先生』が必要で、子どもたちにとっては、保護者の次に、『近くにいる大人』であるということ。そのことをいつも忘れずにいたいと思っています」と思いを告白。
一方、俳優活動についても「俳優として力を発揮することも、いろいろな所でしていますのでご安心ください」となど呼びかけた。
大浦は今年、ドラマ『あなたを奪ったその日から』（関西テレビ）やドラマ『最高のオバハン 中島ハル子』（東海テレビ）、舞台『私立探偵 濱マイク-遥かな時代の階段を-』に出演した。
