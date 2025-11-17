初恋の相手との再会から始まる大人の恋愛を描いた「平場の月」（土井裕泰監督）が公開中だ。

今作が８年ぶりの映画主演となった堺雅人は「言葉だけだとキラキラしているけど、実際に会うと、言えないことや踏み込めないことがあって、もどかしい。そんなところがとてもすてきな作品です」と話す。（石塚恵理）

妻と別れ、地元の印刷会社に再就職した青砥（堺）は、検査のために訪れた病院で、中学時代に思いを寄せていた須藤（井川遥）と再会する。病院の売店で働く須藤も、夫と死別して地元に戻ってきていた。同じ境遇で意気投合した２人は、仕事後の飲み会を通じて距離を縮めていく。

出演が決まってから脚本が完成するまでは、原作である朝倉かすみの同名小説を繰り返し読み込んだ。「どんどん味わいが増していく作品。時間軸の構成がとても緻密（ちみつ）で、理解すればするほど２人のすれ違いが切なく感じる構造に引き込まれました」と絶賛する。

青砥は定期的に、施設に入れた母の見舞いに行きながら、実家で一人暮らしをしている。「元々はきちっとした人だったけれど、１回ぐらっと崩れてバランスがオフになってしまった」。撮影前には役作りのため印刷工場で紙を扱う作業も体験し、「どこか中ぶらりんな青砥も、作業に集中する瞬間はここが自分の居場所だと思えるんじゃないかな」と感じたという。

須藤に大腸がんが見つかってからも、青砥は須藤のアパートに行き、闘病を支えていく。治療の段階に合わせてささやかに暮らし、たまの楽しみを共有する２人の関係について「病気になって人生の時間が区切られることによって生まれる輝きは、きっとある。それはフィクションだから描ける美しさだと思います」と語る。

だが、病気がメインテーマの物語では決してない。「親の介護や子供の教育に頭を悩ませたり、パートナーとのトラブルに心を砕いたり、病気も含めて、すべて日常で起こること。全部ひっくるめた人生と付き合っていく、一緒に生きていくということを描いています」

「半沢直樹」「ＶＩＶＡＮＴ」と、記録的にヒットしたドラマで演じた強烈な主人公のイメージが強いが、俳優としては「受け身」が信条だ。「人が書いたせりふだし、僕自身が言いたいことなんて、一つもないんです。でも演じるのは大好きなので、うそをつかずにせりふを言えた瞬間はすごくほっとする」

演技の中でうそをつかないとは、どういうことなのか。「僕の中ではより“生き生きと”することがとっても大事。ほとんど趣味のように仕事をしているので、どうせやるなら、もっと役が生き生きとできる解釈や居方はないかといつも考えています」