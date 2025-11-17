韓国との強化試合から一夜明けた17日、侍ジャパン・井端弘和監督（50）が明治神宮野球大会を開催している神宮球場を関係者へのあいさつなどのために訪問した。来年3月のWBCに向けた選手選考について「1日でも早く伝えた方が準備はできる。動き出し、準備も含めて選手に1日でも早く伝えられたら」と語った。

MLB傘下のWBC運営団体「WBCI」に出場を望むメジャー選手のリストを9月に提出し、現在は返事を待っている段階だという。「皆さんが思っている選手は入っています」とドジャース・大谷、山本、佐々木、カブス・鈴木、カブスからFAの今永、エンゼルス・菊池、パドレス・松井、メッツ・千賀、レッドソックス・吉田、オリオールズからFAの菅野らが挙がっているとみられる。

これまで年内か年明けには選出選手に通達したい意向を示していて、「1日でも早くこちらが（WBCIに）出したリストの返事は欲しい。待って待ってとなると遅くなってしまうので、ある程度シミュレーションしながら、日本の選手も並行して（選考を）やっていかないといけない」と見通しを口にした。