2025年11月16日放送の『新婚さんいらっしゃい！1時間SP』に、俳優の川粼麻世（62）と料理研究家の花音（41）夫妻が登場し、川粼の波乱万丈の愛の軌跡と、還暦を過ぎて掴んだ幸せについて語り尽くした。

【映像】13歳でスカウトされた当時の川粼麻世（複数カットあり）

番組では、離婚と裁判を乗り越えた「人生どん底からの大逆転」をテーマにトークが繰り広げられた。

川粼は1976年、当時13歳で旧ジャニーズ事務所からスカウトされ上京し、芸能界デビューを果たした。翌年にはレコードデビューを飾り、人気アイドルの仲間入りをしている。スカウトのきっかけは大阪出身である川粼が、大阪のローカル番組のモノマネコーナーに出演し優勝したことだった。彼は13歳で単身、東京へ上京している。

当時を振り返った川粼は「少年だけどセクシー路線を狙った感じ」「年上の女性ファンをターゲットにしたような歌が多かった」と説明。当時の写真が公開されると、MCの藤井隆が「かっこいい！」と称賛、井上咲楽も「キラキラしてますね」とコメントするなど、その華やかなアイドル時代が強調された。一方、妻の花音さんはその時代の川粼を「全く知らない」と述べ、生まれていない時期だったため、後々YouTubeなどで見て「可愛かった」と語っている。

さらに、本名である「麻世」という名前の意外な由来についても話が飛び出した。実は、川粼の誕生日がキユーピーマヨネーズの日と同じ（3月1日）であり、父親がキューピー人形をコレクションしていたことが命名の理由という。川粼自身は子どもの頃からこの名前にコンプレックスを感じていたというが、藤井は「かっこいい名前」「麻世を名乗るだけの人って感じがしていた」と、その名前が持つ独特な魅力を表現していた。