やる気や集中力、快感のもととなる脳内物質・ドーパミン。しかし、スマホなど“ジャンクな刺激”に浸かりきった現代人はその本来の効果をムダにしているという。では、正しくドーパミンを活用して、最高の幸福感を得るにはどうすればいいのか？　脳内物質の仕組みを理解し、戦略的に“脳汁”を放出する方法を伝授しよう！
◆歌舞伎町はネタの宝庫

欲望渦巻く歌舞伎町に出入りする人々は、刺激的な生活を送っている人も多い。そんな彼らに「人生で一番脳汁が出た瞬間」を聞くと、思わぬエピソードが飛び出してきた。

「歌舞伎町に来てから、Xのフォロワーが5000人近くに爆増したの！　ここにいれば面白いことが起きるし、田舎にはもう戻れないよ」

◆バズったときの快感は何ものにも代えがたい

そう語るメロンニートさん（仮名・40歳）は、警察沙汰を撮影してバズを狙う日常だ。

「ホス狂いの女子がコンビニで泣き叫んでいて、これは絶対バズる！と動画をTikTokに投稿したら、すぐに600万回も再生されて超興奮。気持ちよく飲んでたら、見知らぬロングコートの男が現れて『さっきの動画、何億ものカネが動いてます。今すぐ消したら許しますが、どうしますか？』って。土下座して消したけど、あのときは死ぬかと思った。でもSNSをやめようとは1ミリも思わない。バズったときの快感は何ものにも代えがたいから！」

バズという名の脳汁を狙い続ける彼女は、もはやハンターのようである。

◆トー横で恐喝と暴行の被害に…

習慣的にオーバードーズ（OD）をしているコウさん（仮名20歳）。彼の人生で一番脳汁が出た瞬間は、意外にも“良いことをしたとき”だった。

「トー横では恐喝とか暴行がよく起きてて、俺もやられました。友達が借金の返済を飛んだとかで、集団で『代わりに20万円払え』って。拒否したらボコボコにされた」

◆オーバードーズの刺激を超えた逮捕劇

被害に遭っても相談できず泣き寝入りする人が多いなか、コウさんは行動に出た。

親に相談して近くの交番に被害届を出し、取り調べのために何度も警察署に出向いた。時間も労力もかかり、挫けそうになるも仲間の敵を討とうと踏ん張った。

「やっと逮捕されて犯人のことがニュースで流れたときは『よっしゃー！』って叫んで仲間と大喜び。あのときの脳汁はODでは味わえないっす」

歌舞伎町は今日もさまざまな脳汁で溢れている。

