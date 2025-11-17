辻希美が11月16日、自身のInstagramを更新。8月に誕生した第5子・夢空の生誕100日目を祝うお食い初めを報告した。

これまでも娘の成長の記録を定期的に報告している辻希美。16日の投稿で「今日は夢空のお食い初め(100日お祝い)をしました」と写真を投稿。「今日で産まれて100日 すくすく元気に成長して、毎日沢山の幸せを杉浦家にくれる夢空…昨日まで出来なかった事が今日出来るようになったりと、あっという間に成長しちゃうから1日1日を本当に大切にしなきゃと思います」と子育ての思いを綴った。

投稿された写真には、100 HappyBirthdayという文字が飾られ、立派なお頭付きの鯛と祝い膳、ケーキが並べられた円卓と一緒に映る笑顔の夢空の記念写真、親子3ショットなどを投稿している。

辻は「ゆめしゃん いつも沢山の笑顔で杉浦家にパワーと笑顔と癒しをありがとう 次はハーフバースデーかな⁇初節句かな⁇」と早くも次のお祝いイベントへの期待を寄せた。

また夫の杉浦太陽も自身のInstagramに「パパが釣った真鯛とママの手料理で愛情たっぷりのお食い初めです 祖父が僕のお食い初めのときに、自ら釣ってきてくれた話を聞いていたので、僕もその想いを受け継ぐことを決めて、我が子のために真鯛を釣ってます」と、自身が釣った鯛だったことを明かし、「ユメの笑顔に癒されて…笑顔いっぱい夢いっぱい」と娘への思いを綴っている。

（文=本 手）