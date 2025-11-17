今年のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０８年のブルーメンブラット勝利を振り返る。

牝馬が１４年ぶりの王座に就いた。インから鋭く伸びたブルーメンブラット（吉田豊）が、１番人気のスーパーホーネットの猛追をしのいでＧ１初制覇を果たした。マイル王を決める最高の舞台で、一流の牡馬を相手に光り輝いた。道中は中団の内。ブルーメンブラットは窮屈なポジションにいても、ジッと脚をためていた。直線も進路を変えることなく、インから一気に先頭だ。

吉田豊には、大外から迫るスーパーホーネットの動きがしっかりと見えていた。「この馬をかわせば勝てると思った」メンバー最速タイの上がり３ハロン３３秒９の末脚で、最大のライバルを３／４馬身しのいでＧ１初制覇だ。ゴールの瞬間、派手なガッツポーズはなくても、心の底から感激をかみしめていた。

石坂調教師の勇気ある決断が勝利を呼び込んだ。エリザベス女王杯に登録したが、信念を貫いて牡馬との対決を選んだ。「適性距離を使わないと、馬がかわいそう。かなりハードにやってきたのにプラス１０キロ。太くは見えないのに『えっ？』と思った。これがパワーアップの証しなのかな」オークスでは、競走中止の馬のあおりを受けて９着。秋華賞でも８着。３歳時は大舞台で結果を残せなかった。０７年５月、安藤調教師の勇退によって石坂厩舎に移籍。曲折がありながらも徐々に力をつけていった。

ブルーメンブラットは、このレースをもって競走馬を引退。繁殖牝馬となりシュトラウス（２３年東京スポーツ杯２歳Ｓ勝ち馬）などを産んだ。