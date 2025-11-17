今年のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０６年のダイワメジャー勝利を振り返る。

４コーナーを回った安藤勝に迷いはなかった。ダイワメジャーの背中から伝わってくる抜群の感触が、４６歳のベテランを強気にさせる。「少し早いけど、これなら止まらない」直線入り口で先頭に立ち、早めのスパートをかけた。一完歩ごとに大きくなるダンスインザムードの足音。昨年はゴール寸前でハットトリックに差し切られたが、今年は抜かせない。「外から来たらまた反応してくれた」詰め寄るダンスを首差振り切り、天皇賞に続くＧ１連覇を達成した。

好スタートからダッシュを利かせて自ら２番手を進み、そのまま押し切る横綱相撲。４コーナーでのアクシデントも強さを際立たせた。安藤勝がステッキを左から右に持ち替えようとした瞬間。手綱と絡まって外れない。ほどくのに５秒ほどのロス。「心配したけど関係なかったね。強かった。スタートがよかったし、希望の２番手につけた時はいけるかなと思った」と上原調教師を感心させた。

一時は引退も考えたほど深刻だった喘鳴（ぜんめい）症を克服。新馬戦のパドックでは寝転がるなど陣営をてこずらせた。「やんちゃな馬が大人になった」と上原調教師は振り返った。昨年は９センチ差に泣いたＳＳ産駒が悔しさを糧に、心身ともにひと回り大きくなって淀に帰ってきた。

Ｇ１を５勝し０７年に競走馬を引退。種牡馬に転身後は１４００頭以上も生みだし、産駒もセリフォス（２２年マイルＣＳ勝ち馬）、レシステンシア（１９年阪神ＪＦ勝ち馬）など優秀。２４歳現在も健在で、ダイワメジャーのＤＮＡは令和の時代も広がり続ける。