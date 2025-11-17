ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¸åÇÚÇÐÍ¥¤È¡ØÇúÃÆ¡Ù´Õ¾Þ¤òÊó¹ð¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÇúÃÆµé¤ÎÈþ¿Í2¿Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¸åÇÚÇÐÍ¥¤È±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ½÷¥ª¡¼¥é¤¬¶¯¤¹¤®¡×ËÌÀî·Ê»Ò¡õÆîº»ÎÉ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÌÀî¤Ï¡ÖË×Æþ´¶¤¬À¨¤¯1ÉÃ¤âÌÜ¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿´ÍýÀï¤ÎÏ¢Â³¡£"¶å¤Ä¤Î¿¬Èø"¥²¡¼¥à¤ÇßÕ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë"¥³¥³¥í¥Î¥«¥¿¥Á"¤ò¸«¤ë»þ¡¢ÀïØË¤·¤Þ¤¹¡£Á±¤È°¤È¤Ï¡£¿Í´Ö¤ÎÍß¤È¤«¶È¤È¤«¡£ À¨¤¤¤â¤Î¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È±Ç²è¤Î´¶ÁÛ¤òµ¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø½÷¿À¤Î¶µ¼¼¡Á¥ê¡¼¥¬¥ëÀÄ½ÕÇò½ñ¡Á¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢Æîº»ÎÉ¡Ê23¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¹õ¤ÎÉþ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢±Ç²è¥Á¥±¥Ã¥È¤ò´é¤Î¶á¤¯¤Ç»ý¤Ã¤¿ÏÂ¤ä¤«¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ËÌÀî¤ÎÌô»Ø¤Ë¤Ï¡¢»ØÎØ¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢»³ÅÄÍµµ®¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤¬¡Ö¤ª¤ä¤Þ¤¢¡¢¤ª¤ä¤Þ¤¢¡¢·Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Û¥ó¥È¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤éÈþ½÷¥ª¡¼¥é¤¬¶¯¤¹¤®¤ÆÆâÍÆ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡×¡ÖÇúÃÆµé¤ÎÈþ¿Í2¿Í¤¬ÇúÃÆµé¤ËÌÌÇò¤¤ÇúÃÆ¤ò¸«¤¿¤Ã¤Æ»ö¤«¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
