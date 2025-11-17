¡Ú¤¤ç¤¦¤«¤é¡Û¥æ¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¡ß¥Á¥ó¡¦¥½¥ó¥®¥å¤¬ºÆ¶¦±é¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØUDT¡§»ä¤¿¤Á¤ÎÄ®¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¡ÙU-NEXT¤Ç´Ú¹ñÆ±»þÇÛ¿®
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥æ¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØUDT¡§»ä¤¿¤Á¤ÎÄ®¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦17Æü¡ÊËè½µ·î¡¦²ÐÍË¡¡¸å11¡§00¡Á¡Ë¤è¤ê´Ú¹ñ¤ÈÆ±»þ¤ÇU-NEXTÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥æ¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¡ß¥Á¥ó¡¦¥½¥ó¥®¥å¤¬ºÆ¶¦±é¡ØUDT¡§»ä¤¿¤Á¤ÎÄ®¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¡Ù
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¡ÖÄ®¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¸µ¡¦ÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤ò¡¢¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡¡¥æ¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ·³¤ÎÀº±ÔÉôÂâ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Ï¡È·³Ââ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ÃÏÌ£¤ÊÃË¡É¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¿ËÞ¤ÊÊÝ¸±Ä´ºº´±¥Á¥§¡¦¥¬¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Á¥ó¡¦¥½¥ó¥®¥å¤Ïµ»½ÑÊ¼½Ð¿È¤Ç¡¢º£¤Ï¶âÊªÅ¹·óÊ¸Ë¼¶ñÅ¹¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤éÀÄÇ¯²ñÄ¹¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Ê¥à¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥æ¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¤È¥Á¥ó¡¦¥½¥ó¥®¥å¤Î¡¢ºÆ¶¦±é¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ºî¤Ç¤ÏÆ±¤¸ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢È´·²¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤¬Ä®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥Þ¥ó¥â¥¹ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ê¥à¥è¥ó¤ò¡¢¥³¡¦¥®¥å¥Ô¥ë¤¬ÆÃ¹¶Éð½ÑÆ»¾ì¤Î´ÛÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÀï»þ¤Ë¤ÏºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¥¤¡¦¥è¥ó¥Ò¤ò¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÆ¬Ç¾¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë³ØÀ¸¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¹ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¡¢ÃÏµåÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ÈÂçÀÚ¤ÊÄ®¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Èà¤é¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢ÄË²÷¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ç¤âÃÏµåÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¡ÖÄ®¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¸µ¡¦ÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¤¿¤Á¡£¸½ºß¤ÏÊÝ¸±Ä´ºº´±¤ä¾¦Å¹¤ÎÅ¹¼ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¼ÒÄ¹¤Ê¤ÉÊ¿ËÞ¤ËÊë¤é¤¹Èà¤é¤À¤¬¡¢Ä®¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡È»ö·ï¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤Ä¤·¤«Èà¤é¤Ï¤³¤ÎÄ®¤ò¼é¤ëÆÃ¼ìÉôÂâ¤Ë¡Ä¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û´ÆÆÄ¡§¥Á¥ç¡¦¥¦¥ó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û¥æ¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¡¢¥Á¥ó¡¦¥½¥ó¥®¥å¡¢¥¥à¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡¢¥³¡¦¥®¥å¥Ô¥ë¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï ¤Û¤«
