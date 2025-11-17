パク・ヒョンシクの来日イベント、来年1月に開催決定 「naxna」ローンチショーでサイン会やプレゼントも
俳優のパク・ヒョンシクが出演するイベント『FIND 美（ME）naxna with PARK HYUNGSIK』が、来年1月12日に神奈川・YOKOHAMA BINTAIで開催されることが決定した。
【写真】黒のジャケット姿で歌唱するパク・ヒョンシク
同イベントは、日本初上陸の韓国ビューティーブランド「naxna」が、ローンチショーとして開催。naxna初のモデルに就任したパク・ヒョンシクとともに、「naxna」を通じて “Time to Focus on Me.（私に集中する時間）” を大切にするきっかけを届ける。
「naxna」に関するクイズやトーク、撮影時のエピソードなど、ここでしか聞けない内容が盛りだくさんのプログラムを予定。イベント内で行われる LUCKY DRAW では、豪華なプレゼントも準備されている。
さらに、パク・ヒョンシクとの1:1サイン会が当たる応募券や、会場での商品購入特典も用意されている。
■イベント概要
『FIND 美（ME）with PARK HYUNGSIK〜パク・ヒョンシクとファンが共に分かち合う、美しさについての物語〜』
日程：2026年1月12日（月・祝）
Part1 午後12時30分開場／午後1時30分開演
Part2 午後4時30分開場／午後5時30分開演
会場：神奈川・YOKOHAMA BINTAI
