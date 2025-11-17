Ｊ１の神戸は１７日、来季、法大のＦＷ相沢デイビッド（４年）が加入内定したことを発表した。

１９５センチ９５キロの大型ＦＷだ。複数回神戸の練習会に参加し、内定に至った。神戸の公式サイトでは「１９５ｃｍの長身を生かした打点の高いヘディング、力強いポストプレーはもちろん、圧倒的なスピードと強烈なシュートを備えた大学屈指のストライカー」と紹介されている。

また、兄・ピーターコアミもＪ３、栃木シティで活躍しているＧＫ。Ｊ２昇格へ向けて現在首位を走るチームを、出場停止だった１試合を除く全試合に出場してけん引している。

デイビッドはクラブを通じて「幼い頃から目標としてきた「プロサッカー選手」という夢を、このヴィッセル神戸という偉大なクラブでスタートできることを、大変光栄に思います。Ｊリーグを代表するクラブの一員となるチャンスをいただき、クラブ関係者の皆様には心より感謝申し上げます」、「ヴィッセル神戸の一員として、タイトル獲得に向けて全力で闘います。先輩方から多くのことを学び、一日でも早くチームの戦力となり、勝利に貢献できるよう、日々精進いたします」などとコメントしている。