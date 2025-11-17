大泉洋（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜　後9：00）の公式SNSが15日に更新され、大泉と岡田将生のメイキング動画が公開された。

【動画】「めちゃ楽しそう」大泉洋＆岡田将生の爆笑メイキング

　投稿では「ぶんちゃんのアドリブ裏側を ちょっとだけ公開」とつづられ、動画は爆笑する岡田とスタッフの笑い声からスタート。

　大泉が、田中眞紀子氏のまねをしながら「私はちょっとだけエスパーで、ちょっとだけヒーロー」とセリフを練習し、笑う岡田を見て“どや顔”のような、誇らしげな表情を見せている。

　ほかにも、クセの強い話し方でセリフを練習。岡田に「誰ですか？」と聞かれると「さんまさん」と返答し、ものまねを披露。そんな大泉の姿に岡田は、広角が上がりっぱなしの様子で、終始楽しげな撮影現場を垣間見せた。

　和やかなムードのメイキングに、ドラマファンからは「めっちゃ似てる」「このちょっとの時間でも面白すぎる」「ボス兆を笑顔にする文太さん」「洋ちゃんの座り方可愛い」「めちゃ楽しそう」などのコメントが集まっている。

　同作は、脚本家・野木亜紀子氏の完全オリジナル作。会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（?）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマが描かれる。岡田は、文太らをエスパーにした張本人であり、「世界を救え」と命じる謎のボス・兆（きざし）を演じる。