『ちょっとだけエスパー』文太役を熱演・大泉洋、メイキング動画でものまね炸裂 岡田将生が大爆笑「面白すぎる」
大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜 後9：00）の公式SNSが15日に更新され、大泉と岡田将生のメイキング動画が公開された。
【動画】「めちゃ楽しそう」大泉洋＆岡田将生の爆笑メイキング
投稿では「ぶんちゃんのアドリブ裏側を ちょっとだけ公開」とつづられ、動画は爆笑する岡田とスタッフの笑い声からスタート。
大泉が、田中眞紀子氏のまねをしながら「私はちょっとだけエスパーで、ちょっとだけヒーロー」とセリフを練習し、笑う岡田を見て“どや顔”のような、誇らしげな表情を見せている。
ほかにも、クセの強い話し方でセリフを練習。岡田に「誰ですか？」と聞かれると「さんまさん」と返答し、ものまねを披露。そんな大泉の姿に岡田は、広角が上がりっぱなしの様子で、終始楽しげな撮影現場を垣間見せた。
和やかなムードのメイキングに、ドラマファンからは「めっちゃ似てる」「このちょっとの時間でも面白すぎる」「ボス兆を笑顔にする文太さん」「洋ちゃんの座り方可愛い」「めちゃ楽しそう」などのコメントが集まっている。
同作は、脚本家・野木亜紀子氏の完全オリジナル作。会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（?）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマが描かれる。岡田は、文太らをエスパーにした張本人であり、「世界を救え」と命じる謎のボス・兆（きざし）を演じる。
