渡部篤郎、『爆弾』で共演・後輩俳優とショッピングへ “親密”2ショットが話題「圧倒的オフ感よき」「楽しそう」
俳優の渡部篤郎（57）が、映画『爆弾』で共演した山田裕貴（35）のXに登場。仲むつまじいプライベートショットが公開された。
【写真】「渡部さんダンディだわ〜」山田裕貴＆渡部篤郎のプライベートショット
投稿では「渡部篤郎さんとショッピング＆お食事に #映画爆弾での闘いの後、圧倒的オフ感の清宮と類家です」とつづり、渡部と肩を寄せ合うほほ笑ましい2ショットを披露。投稿された写真で渡部は、終始満面の笑みを見せており、楽しげな雰囲気が伝わる。
豪快に笑う渡部の隣で、山田はピースをしながら笑顔を浮かべ、約20年の年齢差を感じさせない、親しい関係を伺わせる1枚となっていた。
映画の共演から続く交流に、ファンからは「仲がいいですね」「めっちゃいい写真」「圧倒的オフ感よき 楽しそう！渡部さんダンディだわ〜」「映画の雰囲気とは全然違って、とっても楽しそうなお2人が見られて心温まりました」などの反響が集まっている。
【写真】「渡部さんダンディだわ〜」山田裕貴＆渡部篤郎のプライベートショット
投稿では「渡部篤郎さんとショッピング＆お食事に #映画爆弾での闘いの後、圧倒的オフ感の清宮と類家です」とつづり、渡部と肩を寄せ合うほほ笑ましい2ショットを披露。投稿された写真で渡部は、終始満面の笑みを見せており、楽しげな雰囲気が伝わる。
豪快に笑う渡部の隣で、山田はピースをしながら笑顔を浮かべ、約20年の年齢差を感じさせない、親しい関係を伺わせる1枚となっていた。
映画の共演から続く交流に、ファンからは「仲がいいですね」「めっちゃいい写真」「圧倒的オフ感よき 楽しそう！渡部さんダンディだわ〜」「映画の雰囲気とは全然違って、とっても楽しそうなお2人が見られて心温まりました」などの反響が集まっている。