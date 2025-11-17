女優のキムラ緑子が１７日、都内で行われた主演舞台「わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−」（来年１月２日〜２０日＝東京・三越劇場、来年１月２４日〜２月１日＝京都・南座）の取材会に出席した。

「東京ブギウギ」などヒット曲を飛ばし、「ブギの女王」とうたわれた歌手・笠置シヅ子さん（キムラ）の半生を描く。明るいピンクのシャツと花柄のスカート姿で登場したキムラは、心を躍らせた。笠置さんは、かつて所属していた「劇団Ｍ．Ｏ．Ｐ．」（２０１０年解散）の関係者から「いつか笠置シヅ子役をやってほしいと思っている」と声を掛けられて以来、気にかけていた念願の役。昨年２月にＮＨＫの控室でマネジャーから同作への出演が決まったことを告げられ、「控室がパッと明るくなった瞬間でした。一瞬で光が私に注がれたようでした」と身ぶり手ぶりをまじえて熱を込めた。

稽古はまだ始まっていないが、毎日笠置さんの映像や音楽に触れているという。ダンスに関しては「あれなので…」と苦手意識を抱き、「割と年をいってしまっているので、腰が痛い。ピラティスに行ってリハビリ中です。本番にむけてエンジンを吹かし続けているところです」と笑い飛ばした。