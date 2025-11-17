辻希美、20分で作った唐揚げ弁当公開「食べ応えバッチリ」「彩りも良くて美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの辻希美が11月16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。20分で唐揚げ弁当を作る様子を公開し、反響が寄せられている。
第5子出産のタレント「食べ応えバッチリ」20分で作った唐揚げ弁当
辻は「今日は中学生が音楽会がありまして、お弁当でございます」と、長男・青空（せいあ）くんがお弁当の日だと明かし、ホームウェアでお弁当作りを開始。「夢のおっぱいの時間となんか色々重なっちゃって時間がやばい。マジで時間が激やば」と、第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの世話もあり時間がギリギリだといい、さらに「日があると思って余裕ぶっこいてたら明日じゃんってなって、全然買い物とかも行けてなくて…あるもので」と焦りつつ、かつ考えながらの弁当作りだと口にした。
作りながらも何度も「マジでやばい」「間にあうかな？」と口にした辻だったが、手際よく唐揚げを作り、卵焼きを焼いたりと次々におかずを調理。最終的には卵焼きや鮭、ブロッコリー、ウィンナーに大きな唐揚げが入った彩りも鮮やかな弁当を仕上げ「すごくない？なんとか20分くらいでやったよ！」「まあまあ、いいんじゃないでしょうか」と自身も満足そうな声をあげていた。
この投稿に「食べ応えバッチリ」「手際いい」「完璧なクオリティ」「彩りも良くて美味しそう」「さすが料理上手」「育児の合間を縫ってのお弁当、凄い」とコメントが集まっている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、20分で唐揚げ弁当作り
◆辻希美の投稿に反響
