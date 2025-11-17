“彼氏がフォローしてたら嫌”から「今年の顔」に。30歳“あざとい元女子アナ”は田中みな実を超えられるか
元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄が、情報誌『日経トレンディ』の「2025年 今年の顔」に選出された。
そんな森は、ランジェリーブランド「PEACH JOHN」のモデルとして、冬の新ビジュアルを公開し話題になったばかり。大胆なランジェリーを身に着けた写真を発表し、多くのネットニュースで取り上げられている。
まさに大ブレイク中の森だが、昨年くらいまでは「あざといキャラ」で女性人気は低く、発言が炎上するなど、「今年の顔」に選ばれるようなタレントではなかったはず…。なぜ、ここまで人気が高まったのだろうか？
◆あざといキャラで頭角を現した“元テレビ東京アナ”
森といえば、2019年4月にテレビ東京へアナウンサーとして入社し、同局の『THEカラオケ★バトル』や『ウイニング競馬』などの番組を担当。『よじごじDays』の曜日パーソナリティやバラエティ番組の進行などを務めたが、女子アナとしての人気はあまり高くなかった。
そんな中で、女子アナながら「あざといキャラ」をSNSで売り出し、ぶりっこで小悪魔的な魅力をアピール。男性ファンを味方につけて人気を上げ、2023年にはテレビ東京を退社し、タレントとして活動を始めた。
独立後も「男ウケ」を狙った活動は継続され、バラエティ番組に「あざといキャラ」として出演。グラビア活動も行い、写真集を発売するなど男性人気を加速させた。SNSでは「男に媚びを売っている」と揶揄され、彼氏がフォローしていたら嫌だと言われる有名人と呼ばれるまでに。独立直後の森は、お世辞にも女性人気があるとはいえない活動内容だった。
◆人気転換のカギは“田中みな実の隙間”にあり
では、どのタイミングで「今年の顔」となり、同性人気が必要なランジェリーモデルを務めるまでに男女ともに好かれるタレントに変貌したのだろうか？きっかけは、田中みな実にあると考えられる。
田中といえば、TBSから独立した当初は森と同じく「あざといキャラ」を押し出し、男ウケを狙った戦略を取っていた。その後、美容で名を挙げ同性人気を高め、2024年頃から女優を本業としてバラエティ番組に出演しなくなった。その隙間に森がハマり、後継者として多くのバラエティ番組に出演したのが、ブレイクのきっかけだ。
田中の後釜となった森は、2024年から一気に各番組へ出演するようになり、下ネタもOKで過去の恋愛も話すあざとい「ぶっちゃけキャラ」を貫き、一気に知名度を上げていった。田中より下世話なキャラをセルフプロデュースし、他のタレントが「ツッコみやすい」あざといキャラを確立。
◆女性からも支持される“計算されたあざとさ”
そのうえで、女性人気が高い『トークィーンズ』（フジテレビ系）や『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）などで的確なコメントを発言し、同性からの共感を獲得することに成功した。その結果、森が番組で披露する男ウケを狙った「あざといキャラ」は計算して行っていることを視聴者が理解し、「頭の良い女性」というイメージが付き、同性からの好感度も上がることになった。
さらに、2024年6月からスタートした冠番組『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系）では、深夜番組らしいシュールな企画をこなしお笑い好きからも評価を得た。同番組では、これまでキャバクラ嬢やビールの売り子などに挑戦し、ここ最近では下ネタ系の企画も多く放送している。同番組は切り抜きがSNSで拡散されることが多く、体を張っている森の姿を見た女性からの人気はさらに上がることになった。
その後は女優業も含め、何をしても男女ともに人気が高まるブースト状態に突入。2025年には本格的なブレイク期に入るのだが、森はここまでの道のりを緻密に計算し、段階を踏みながら人気を爆発させている印象がある。独立後のきれいな流れを見ると、世間が思っている以上に頭が良く、タレントとしてのセルフプロデュースの才能が高いといえる。
◆“ポスト田中みな実”を超える存在へ
そんな森だが、このままいけばフリーアナウンサーの先輩である田中を超える可能性も高い。田中の場合、事務所の移籍をきっかけに女優業だけで生き残る戦略をとっている。ただ、主演を務めることは少なく、今年に入ってバイプレイヤーとしても輝きを失いつつある。
一方で森は、女優業は無理をしない範囲で行い、自分の「あざといキャラ」をうまく利用した配役の作品にばかり出演。田中と違いSNSもフル活用し、いまや「男ウケの良いモテ女子」の代表格として、メイクやファッションでも注目を集めるようになった。
マルチに活躍しているところでテレビとSNSをうまく利用し、次々とファンを獲得している。国民的人気のバラドルになる可能性があり、女優業で苦戦する田中を超えることも視野に入ってきた。
フリーアナウンサーの成功例といえば「森香澄」と言われる日も遠くないのかもしれない。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆
そんな森は、ランジェリーブランド「PEACH JOHN」のモデルとして、冬の新ビジュアルを公開し話題になったばかり。大胆なランジェリーを身に着けた写真を発表し、多くのネットニュースで取り上げられている。
まさに大ブレイク中の森だが、昨年くらいまでは「あざといキャラ」で女性人気は低く、発言が炎上するなど、「今年の顔」に選ばれるようなタレントではなかったはず…。なぜ、ここまで人気が高まったのだろうか？
森といえば、2019年4月にテレビ東京へアナウンサーとして入社し、同局の『THEカラオケ★バトル』や『ウイニング競馬』などの番組を担当。『よじごじDays』の曜日パーソナリティやバラエティ番組の進行などを務めたが、女子アナとしての人気はあまり高くなかった。
そんな中で、女子アナながら「あざといキャラ」をSNSで売り出し、ぶりっこで小悪魔的な魅力をアピール。男性ファンを味方につけて人気を上げ、2023年にはテレビ東京を退社し、タレントとして活動を始めた。
独立後も「男ウケ」を狙った活動は継続され、バラエティ番組に「あざといキャラ」として出演。グラビア活動も行い、写真集を発売するなど男性人気を加速させた。SNSでは「男に媚びを売っている」と揶揄され、彼氏がフォローしていたら嫌だと言われる有名人と呼ばれるまでに。独立直後の森は、お世辞にも女性人気があるとはいえない活動内容だった。
◆人気転換のカギは“田中みな実の隙間”にあり
では、どのタイミングで「今年の顔」となり、同性人気が必要なランジェリーモデルを務めるまでに男女ともに好かれるタレントに変貌したのだろうか？きっかけは、田中みな実にあると考えられる。
田中といえば、TBSから独立した当初は森と同じく「あざといキャラ」を押し出し、男ウケを狙った戦略を取っていた。その後、美容で名を挙げ同性人気を高め、2024年頃から女優を本業としてバラエティ番組に出演しなくなった。その隙間に森がハマり、後継者として多くのバラエティ番組に出演したのが、ブレイクのきっかけだ。
田中の後釜となった森は、2024年から一気に各番組へ出演するようになり、下ネタもOKで過去の恋愛も話すあざとい「ぶっちゃけキャラ」を貫き、一気に知名度を上げていった。田中より下世話なキャラをセルフプロデュースし、他のタレントが「ツッコみやすい」あざといキャラを確立。
◆女性からも支持される“計算されたあざとさ”
そのうえで、女性人気が高い『トークィーンズ』（フジテレビ系）や『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）などで的確なコメントを発言し、同性からの共感を獲得することに成功した。その結果、森が番組で披露する男ウケを狙った「あざといキャラ」は計算して行っていることを視聴者が理解し、「頭の良い女性」というイメージが付き、同性からの好感度も上がることになった。
さらに、2024年6月からスタートした冠番組『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系）では、深夜番組らしいシュールな企画をこなしお笑い好きからも評価を得た。同番組では、これまでキャバクラ嬢やビールの売り子などに挑戦し、ここ最近では下ネタ系の企画も多く放送している。同番組は切り抜きがSNSで拡散されることが多く、体を張っている森の姿を見た女性からの人気はさらに上がることになった。
その後は女優業も含め、何をしても男女ともに人気が高まるブースト状態に突入。2025年には本格的なブレイク期に入るのだが、森はここまでの道のりを緻密に計算し、段階を踏みながら人気を爆発させている印象がある。独立後のきれいな流れを見ると、世間が思っている以上に頭が良く、タレントとしてのセルフプロデュースの才能が高いといえる。
◆“ポスト田中みな実”を超える存在へ
そんな森だが、このままいけばフリーアナウンサーの先輩である田中を超える可能性も高い。田中の場合、事務所の移籍をきっかけに女優業だけで生き残る戦略をとっている。ただ、主演を務めることは少なく、今年に入ってバイプレイヤーとしても輝きを失いつつある。
一方で森は、女優業は無理をしない範囲で行い、自分の「あざといキャラ」をうまく利用した配役の作品にばかり出演。田中と違いSNSもフル活用し、いまや「男ウケの良いモテ女子」の代表格として、メイクやファッションでも注目を集めるようになった。
マルチに活躍しているところでテレビとSNSをうまく利用し、次々とファンを獲得している。国民的人気のバラドルになる可能性があり、女優業で苦戦する田中を超えることも視野に入ってきた。
フリーアナウンサーの成功例といえば「森香澄」と言われる日も遠くないのかもしれない。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆