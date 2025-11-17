無印良品の「機能性マグカップ」が“買い”だった。1000円台なのに保温＆保冷が長持ち
今回レポートするのは、無印良品の「目盛り付き 保温保冷 蓋付きマグカップ」。
商品名からもわかるように、主な特徴は3つ！ 保温と保冷ができるだけでなく、カップの内側には水・お湯を量れる目盛りがあり、さらにはスライダー付きの蓋までセットになった機能性マグカップを使って、即席スープ、インスタントラーメン、冷たいドリンク……いろいろと作ってみました！
◆2,000円以下で買えちゃう、無印の機能性マグカップ
気温が下がってくると、体を芯からぽかぽか温めてくれるホットドリンクやスープが恋しくなりますよね。その一方で、温かい飲み物・食べ物がまだ残っているというのに、途中で冷めてしまうのはどうしたものか……。美味しさが半減――なんてこともよくあります。そこで注目したのが、無印良品で見つけた保温・保冷ができる「目盛り付き 保温保冷 蓋付きマグカップ」。
「目盛り付き 保温保冷 蓋付きマグカップ」1,790円/税込
カラー：グレーベージュ
サイズ：250ml
仕様・混率：本体 ステンレス鋼、蓋 飽和ポリエステル樹脂、スライド蓋・パッキン シリコーンゴム
外寸：直径94.5mm、高さ85mm（蓋使用時）
実容量：カップのみ 354ml、蓋使用時 285ml
重量（梱包材含む）：約230g
◆真空断熱二重構造で保温保冷に優れている！
「目盛り付き 保温保冷 蓋付きマグカップ」は、真空断熱二重構造で保温保冷に優れたマグカップ。
なんでも、冷たい飲料を入れても結露が起きにくく、温かい飲料を入れても外側が熱くなりにくい仕様です。取扱説明書によると、保温効力61℃以上1時間、38℃以上3時間、保冷効力8℃以下1時間、12℃以下3時間とのこと。
先に言ってしまうと、氷入りアイスコーヒーはなんと4時間半経っても氷が残っていました！
しかも、注ぎたて？と思うくらいひんやり（使用環境による：ここでは冷房27度設定の屋内）。ネットストアのレビューにも書かれているように、マグカップのまわりに結露はほとんどなし。
パソコンの横に置いても水滴でデスクがビッショリ……なんてことはなく、蓋付きで安心感が高め（念のため、水濡れにはご注意を！）。
◆カラバリ・サイズ展開は？
「目盛り付き 保温保冷 蓋付きマグカップ」のカラーヴァリエーションは、ここで紹介するグレーベージュのほかに黒とシルバーがラインナップ。サイズは250mlと400mlの2種類あります。
筆者はデスク横に置くことが多いので、小さいほうの250mlをチョイス。
落ち着きのあるくすみカラーは、どんな場所でも使いやすい！
表面は、ザラザラした手触り。錆びにくいステンレス素材が使われているから、長く使えてありがたいですね。コロンとコンパクトなサイズ感だけれど、取っ手が大きくて持った時にしっくりと馴染みます。
それと、陶器製のマグカップと比べて軽いから、手が疲れにくいところも高ポイント。
マグカップの内側には100ml、150ml、200ml、250mlの目盛り付き。即席スープや粉末飲料を作る時、計量カップでお湯を量る必要がないからとっても楽＆便利です。
◆蓋には、シリコーンゴム製のスライド付き
指先でズラすだけでスムーズに開閉できて、扱いやすいです。
飲み口は約2cm×1cm（独自に計測）で、傾けた時に飲み物がドバッと出てこないちょうどいい広さ。
◆清潔に保てる構造
密閉性を高めるためのパッキンとスライド蓋は取り外しできて、細かい部分まで洗えて、清潔に保てます。
続いて、即席スープやミニサイズのインスタントラーメンを作ってみた感想です。
◆食べ切るまで温かさが続くのが嬉しい！
250mlの「目盛り付き 保温保冷 蓋付きマグカップ」の実容量は、蓋使用時で285mlだそう。
