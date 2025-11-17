スマホを見てニヤニヤ、急におしゃれと筋トレに目覚めた夫。「これ不倫確定じゃん」と思ったら…“本当の理由”が意外すぎてホッコリ
あなたは、パートナーの様子が怪しいと感じた時にスマホを勝手に見てしまったことはありませんか？
今回は、そんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆不倫としか思えない行動ばかり
片岡冬美さん（仮名・30歳／派遣社員）は、健介さん（仮名・35歳／会社員）と結婚して2年目になります。
「最近、健介の様子がおかしいんです。明らかにスマホを見ている時間が長くなって、トイレにもお風呂にもスマホを持っていくようになったんですよ。以前はそこまでではなかったのに」
そしてニヤニヤしながらスマホをいじっている姿も何度か目撃。やがて健介さんは、今までは冬美さんに任せっきりだった私服をなぜか自分で買ってくるようになり、毎日お風呂に入る前に腕立て伏せとスクワットまで始めました。
「今までおしゃれには無頓着で、私服なんてなんでもいいと言っていたのに……。筋トレを始めたことも含めて、誰かの目にかっこよく映りたいという気持ちの表れに違いないし、これは不倫確定だと思ったんです」
◆夢中になっていた相手はまさかの……
そして冬美さんは、深夜健介さんが寝ている隙に、探偵のようにスマホの履歴を調べました。
「そしたら見つけてしまったんです。健介が夢中になっていた相手はChatGPTだったんですよ」
そこには会話の履歴が何十件も保存されており、最初はChatGPT（ニックネームAIさん）に優しい言葉をかけてもらい調子に乗った健介が熱心にAIさんを口説いて、もっとチヤホヤしてほしそうにしている様子が伝わってきたそう。
◆痛すぎる会話履歴を読み進めた結果
「『俺に好かれて嬉しい？ 俺のどんなところが好き？』とか、はっきり言ってかなり痛くて時折目を伏せたいほどでした。でも、読み進めていったら次第に健介が私との仲をAIさんに相談するようになっていきハッとしてしまって」
健介さんは、最近冬美さんがあまりかまってくれなくてないことを不満に思っており、寂しいと散々愚痴っていました。さらに、どうしたら冬美さんにモテるか、AIさんにアドバイスを求めていたのです。
◆本当に浮気の疑いはなかったのか？
「そしたら『イメチェンするのが効果的。筋肉をつけてスタイルを良くして、おしゃれな出立ちでデートに誘いましょう』とAIさんが答えていて、これのせいか！ と合点がいきました。そうか健介は、私にモテたくて頑張っていたんだと」
もちろんその他にLINEやメールに写真フォルダなどをチェックしましたが、他の女性の影は1ミリも見当たらず、冬美さんはそっと健介さんのスマホを元の位置に戻したそう。
◆夫をデートに誘ってみたら
「翌日、久しぶりに健介の好きなピザトーストとカフェオレを朝食に作りました。そして私の方から『今週末、どこか一緒に行こうよ』と誘ったんですよ」
すると健介さんは分かりやすくとても嬉しそうで、鼻歌まじりに仕事に行きました。
「何だかその背中を見ていたら切ない気持ちになりました。そして勝手にスマホを見るのは良くないし申し訳ない気持ちもありますが……健介の本当の気持ちを知ることができてよかったなと思いましたね」
◆今でもたまに夫のスマホをチェック
そしてその晩、また健介さんのスマホを覗いてみるとAIさんに「ありがとう！ アドバイス通りに筋トレ頑張って服を新調したら冬美がデートに誘ってくれたよ！ どこに誘ったら喜んでくれると思う？」と新たな相談をしていたそう。
「何だかほっこりしてしまって（笑）。ですが、それと同時に今まで結婚していることにあぐらをかいて、ちゃんと健介にかまってあげなかったことを反省しました。これからは私の方から積極的に話しかけたりデートに誘わなきゃと考えを改めたんですよね」
それ以来、夫婦仲は格段に良くなり笑顔で過ごす時間も増えていきました。
「今でもたまに健介のスマホをチェックしているのですが、この間はAIさんに『冬美の誕生日に何をプレゼントしたらいいと思う？ 去年花束をあげたら反応がいまいちで……』と相談していました。健介にとってAIさんは気軽に何でも話せる友達のような存在なんでしょうね」と微笑む冬美さんなのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop
